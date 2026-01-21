Slušaj vest

Istaknuti kulturni poslenik Cvijetin Milaković preminuo je 18. januara. Rodio se u Kalabači, u Bosni i Hercegovini 26. jun 1951. godine. U Suboticu je došao kao student prije više od pola vijeka, a upravo u ovom gradu je zasnovao porodicu, proveo životni vijek i ostavio dubok trag u kulturnom životu zajednice.

Bio je osnivač i dugogodišnji sekretar Akademskog kulturno-umetničkog društva "Su Lola", u kojem je generacijama mladih prenosio ljubav prema muzici, folkloru, poeziji i tradiciji. Takođe, Cvijetin Milaković je bio jedan od osnivača i organizatora Festivala ljubavi i vina.