Kolektiv Beogradske filharmonije održao je konferenciju za medije povodom odluke Vlade Srbije kojom je za vršioca dužnosti direktora te institucije imenovan dirigent Bojan Suđić. Oni su zamolili kolegu da se povuče sa funkcije i da se prijavi na konkurs. Prvi put u istoriji na to mesto ne mora da konkuriše muzičar već menadžer.

Beogradska filharmonija se protivi odluci da Bojan Suđić bude v.d.direktor Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija



- Tražili smo konkurs, a ne političko rešenje. Na poslednjem sastanku u ministarstvu rečeno nam je da mora da bude napravljen prvo Upravni odbor, pa tek posle biti raspisan konkurs. Umesto zahvalnice za uspeh u Indiji, dobili smo rešenje protiv koga smo bili. Gospodin Suđić nema 20 godina kontakt sa ovom institucijom i on treba da zna da se u kuću ne dolazi nepozvan. Jedini izlaz je da se oformi UO i raspiše konkurs. Sedeli smo isto ovako pre 26 godina kad je imenovan Pavle Medaković. Niko u ovu kuću nije ušao nepozvan. Bojan Suđić treba da se prijavi konkurs i da iznese svoj program - rekao je muzičar Igor Ranković na konferenciji za medije.

Beogradska filharmonija Foto: Beta / Miloš Miškov



Danica Maksimović, urednik programa, priznala je ih je umesto crvenog tepiha dočekao hladni tuš.

- Doživeli smo velike udarce odlascima Ivana Tasovca i Gabrijela Felsa. Dobili smo rešenje koje nije adekvatno. On se već dokazao na ovim poslovima, ali ne dovoljno da može da konkuriše nivou koji ima Beogradska filharmonija. Mi imamo prodate koncerte. Publika zna da ih ovde kvalitet očekuje. Ispred sebe imamo ime Zubina Mehte, a Suđić nije dorastao tim dometima - rekla je Danica, koja je rekla da Srpska filharmonija ima samo koncerte koji se mogu nazvati tezge i dodala:

- Suđić nije omiljen u ansamblima u kojima je radio. On je na otvaranje i zatvaranje Bemusa stavio svoj orkestar. To se ne radi. Država mora da na ovu poziciju postavi najboljeg menadžera.

Nastup u Indiji sa Lang Lagom

1/6 Vidi galeriju Maestro Zubin Mehta, slavni pijanista Lang Lang i Beogradska filharmonija u Indiji Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Njena koleginica iz sektora Asja Radonjić osvrnula se na uspeh u Indiji i na mogućnost da u Beogradu svira svetska zvezda.



- Naša prosečna plata je 80.000 dinara, a pred vama je orkestar koji je svirao sa najboljim pijanistom na svetom Lang Langom. Dao nam je svoje datume za narednu godinu, a mi umesto da se bavimo njegovim dolaskom, osećamo se izigrano. U Indiji smo pričali da smo iz Srbije, a ne o našoj plati.

Na konferenciji su govori i Jelena Dimitrijević i mladi violinista Vojin Aleksić, a Jelena Milašinović je rekla da će Beogradska filharmonija, iako se ne povuče Suđić, nastaviti da svira i da neće odustati od svoji zahteva.

- Pred vam je tim koji čuva ime Ivana Tasovca i on nije zaslužio za naslednika Bojana Suđića - poručila je Milašinovićeva.





Foto: Petar Vujanić



Oglasio se i Suđić: Spreman sam na razgovor sa ansamblom

Maestro Bojan Suđić oglasio se saopštenjem u kojem je poručio da su o njemu iznete neistine, ali da je spreman na razgovor.

- Spreman sam da u svakoj prilici odgovorim na svako pitanje članova ansambla, u internoj komunikaciji ili uz prisustvo medija. Verujem da u direktnoj komunikaciji sa ansamblom, bez etiketiranja i kroz iskren razgovor, možemo ostvariti prvi zajednički korak - poručio je Suđić.