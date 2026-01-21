Slušaj vest

Početkom nedelje dodeljena je Ninova nagrada, a za nešto više od 24 sata saznaćemo ko je osvojio Beogradskog pobednika za najbolji roman objavljen u 2025. godini. Žiri, u sastavu Predrag Petrović (predsednik), Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković, odabrao je sedam naslova. U velikom finalu su: Laura Barna - "Frau Beta" ("Hera edu"), Bojan Vasić - "Ulm" ("Veseli četvrtak"), Vladimir Vujović - "Razgovori s Vješticom" ("Sumatra"), Bojan Savić Ostojić - "Lusi" ("Laguna"), Marko Todorović - "Letnjikovac" ("Dijak"), Enes Halilović - "Bekos" ("Laguna") i Vida Crnčević Basara - "Humano preseljenje" ("Laguna").

Favoriti kritike, po izjavama u medijima, jesu Vida Crnčević Basara, dva Bojana i uvek Enes Halilović. On je bio već viđeni pobednik za dodelu Ninove nagrade, ali je ispao pre velikog finala.



Nagrada Beogradski pobednik, koju je Biblioteka grada Beograda ustanovila 2021. godine, dodeljuje se za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini. Priznanje se sastoji od statue Beogradskog pobednika, koja je rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice i može se dobiti samo jednom. Književnica i scenaristkinja Sanja Savić Milosavljević prošle godine bila je prva žena dobitnik priznanja Beogradski pobednik za roman "Martin udio" ("Bedem knjige"/"Laguna").

Troje finalista je iz "Lagune": "Lusi" Bojana Savića Ostojića, "Bekos" Enesa Halilovića i "Humano preseljenje" Vide Crnčević Basare. Najveća izdavačka kuća i njihov autor Darko Tuševljaković za roman "Karota" dobio je nagradu kritike nedeljnika Nin.



Bojan Savić Ostojić romanom "Lusi" oživljava Beograd sa početka dvehiljaditih. Iscrtavajući mapu svojih kretanja kroz velegradske ulice, ali i po uspomenama na godine ljubavnih peripetija, odrastanja i sazrevanja, glavni junak i narator secira nekadašnje prijateljstvo sa devojkom koja je dobila epitet nečeg neuhvatljivog i pokušava da rasvetli enigmu njenog nestanka.

U novom romanu "Bekos" Enesa Halilovića tri audio-snimka poslata su jednom piscu da ih samo prekuca i troglasju da naslov koji sam odabere. Naslovna reč bekos, izgovorena u Herodotovom mitu kao prva i iskonska, u ovom romanu postaje ono što tri pripovedača očajnički traže - uteha, oslonac, smisao. U "Humanom preseljenju" Vide Crnčević Basare junakinja Marta pokušava da se useli u sopstveni život. Nekada je imala sve - luksuznu vilu na Banovom brdu, muža lekara, sina tinejdžera, stabilan posao - a onda je napunila četrdeset i svet je počeo da se kruni. Suprug je našao mlađu ljubavnicu, sin se preselio kod bake, a Marta je prisilno iseljena iz života koji je poznavala.

Bojan Vasić je srpski pisac rođen 1985. godine u Banatskom Novom Selu. Godinama je pisao poeziju, a dobitnik je priznanja "Mladi Dis", "Matićev šal", "Miroslav Antić", "Vasko Popa" i "Branko Miljković". Njegova dela prevedena su na nekoliko jezika. Član je Srpskog književnog društva. Živi u Pančevu. Šta osim Dunava i njegovih neretko mutnih tokova povezuje grad u Nemačkoj sa srpskim ravničarskim gradićem? Da li se životni tok glavnog junaka pretapa sa nezaustavljivim i konačnim tokom reke i od koliko je predostrožnosti satkana svaka čovekova odluka? Na ovakvom nesigurnom i zaljuljanom tlu života iskorenjenog pojedinca Bojan gradi svoj kontemplativni ironični triler.



Biblioteka grada Beograda sutra slavi svoj dan, a dodela Beogradskog pobednika planirana je za petak u 12 sati.

