Film „Yugo Florida“, u režiji Vladimira Tagića, do sada je u bioskopima širom Srbije pogledalo 25.000 gledalaca, potvrđujući da je reč o filmu koji publiku ne ostavlja ravnodušnom i o kome se govori i nakon izlaska iz bioskopske sale.

Ova topla, duhovita i emotivna drama prati Zorana, čoveka naviknutog na rutinu i rad iza kamera u produkciji rijaliti programa, koji se neočekivano upušta u poslednje zajedničko putovanje sa svojim ocem. Kroz niz intimnih situacija, film otvara pitanja porodičnih odnosa, generacijskih razlika i neizgovorenih emocija.

Foto: Sense Production

Glavnu ulogu tumači Andrija Kuzmanović, dobitnik nagrade „Srce Sarajeva“ za najbolju mušku ulogu, dok u filmu igraju i Nikola Pejaković, Hana Selimović, Jovana Stojiljković, Snježana Sinovčić Šiškov i Jana Milosavljević.

„Yugo Florida“ je međunarodna koprodukcija Srbije (Sense Production), Bugarske (Contrast Films), Francuske (La Belle Affaire), Hrvatske (Eclectica) i Crne Gore (Adriatic Western), realizovana uz podršku fondova Kreativna Evropa MEDIA i Eurimages.

Film je iza sebe ostavio izuzetno uspešan festivalski put. Svetsku premijeru imao je u glavnom takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala, gde je glavni glumac Andrija Kuzmanović osvojio prestižnu nagradu „Srce Sarajeva“ za najbolju mušku ulogu.

Foto: Sense Production

Na Filmskom festivalu u Herceg-Novom, Kuzmanović je nagrađen priznanjem „Zlatna mimoza“, dok je na Džada Film Festu u Podgorici filmu pripala nagrada za najboljeg debitantskog reditelja. Najnovije priznanje stiglo je sa CinEdays filmskog festivala u Skoplju, gde je „Yugo Florida“ proglašen najboljim filmom festivala, uz Specijalno priznanje žirija Andriji Kuzmanoviću za glavnu mušku ulogu.