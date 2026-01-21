Slušaj vest

Film „Yugo Florida“, u režiji Vladimira Tagića, do sada je u bioskopima širom Srbije pogledalo 25.000 gledalaca, potvrđujući da je reč o filmu koji publiku ne ostavlja ravnodušnom i o kome se govori i nakon izlaska iz bioskopske sale.

Ova topla, duhovita i emotivna drama prati Zorana, čoveka naviknutog na rutinu i rad iza kamera u produkciji rijaliti programa, koji se neočekivano upušta u poslednje zajedničko putovanje sa svojim ocem. Kroz niz intimnih situacija, film otvara pitanja porodičnih odnosa, generacijskih razlika i neizgovorenih emocija.

14yugoflorida.jpg
Foto: Sense Production

Glavnu ulogu tumači Andrija Kuzmanović, dobitnik nagrade „Srce Sarajeva“ za najbolju mušku ulogu, dok u filmu igraju i Nikola Pejaković, Hana Selimović, Jovana Stojiljković, Snježana Sinovčić Šiškov i Jana Milosavljević.
„Yugo Florida“ je međunarodna koprodukcija Srbije (Sense Production), Bugarske (Contrast Films), Francuske (La Belle Affaire), Hrvatske (Eclectica) i Crne Gore (Adriatic Western), realizovana uz podršku fondova Kreativna Evropa MEDIA i Eurimages.

Film je iza sebe ostavio izuzetno uspešan festivalski put. Svetsku premijeru imao je u glavnom takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala, gde je glavni glumac Andrija Kuzmanović osvojio prestižnu nagradu „Srce Sarajeva“ za najbolju mušku ulogu.

20yugoflorida.jpg
Foto: Sense Production

Na Filmskom festivalu u Herceg-Novom, Kuzmanović je nagrađen priznanjem „Zlatna mimoza“, dok je na Džada Film Festu u Podgorici filmu pripala nagrada za najboljeg debitantskog reditelja. Najnovije priznanje stiglo je sa CinEdays filmskog festivala u Skoplju, gde je „Yugo Florida“ proglašen najboljim filmom festivala, uz Specijalno priznanje žirija Andriji Kuzmanoviću za glavnu mušku ulogu.

Ne propustiteKultura"Vožnja kolima sa mojim ocem me inspirisala da napravim film "Jugo florida": Uoči premijere reditelj za Kurir evocira uspomene i otkriva detalje sa seta
Vladimir Tagic.jpeg
KulturaKAD SE OTAC I SIN TEK UPOZNAJU NA JEDNOM PUTOVANJU: Zavirite na snimanje filma "Jugo florida" (FOTO)
14yugoflorida.jpg
KulturaFilm “Sorella di Clausura” Ivane Mladenović najbolji na 31. FAF-u: Premijerom "Yugo Floride" zatvoren Festival autorskog filma
Andrija Kuzmanović
KulturaAndrija Kuzmanović o uspehu filma "Jugo florida": Sad me čekaju uloge očeva ili nekih ljudi koji ne žele da odrastu
Andrija Kuzmanović na 31. Sarajevo film festivalu

Vjekoslav Katusin: Odrastao sam uz filmove Stivena Sigala Izvor: MONDO/Marina Cvetković