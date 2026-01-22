Slušaj vest

U Srpskom narodnom pozorištu u sredu 21. januara boravila je delegacija Narodne Republike Kine, koja je sa v. d. upravnika SNP-a Draganom Milošević i direktorom Opere Željkom R. Andrićem razgovarala o mogućnostima buduće saradnje u oblasti kulture i scenskih umetnosti.

Delegaciju su činili Tang Dasheng, savetnik za kulturu Ambasade Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, i Zhang Aimin, direktor Kineskog kulturnog centra u Beogradu, sa saradnicima. Tokom sastanka razmenjena su mišljenja o potencijalnim vidovima saradnje između Srpskog narodnog pozorišta i relevantnih kulturnih institucija u Narodnoj Republici Kini, sa posebnim akcentom na razmenu umetnika, gostovanja, kao i mogućnosti realizacije zajedničkih projekata i koprodukcija. Sagovornici su istakli značaj dugogodišnjih prijateljskih odnosa Srbije i Kine i ulogu kulture kao važnog mosta povezivanja dve zemlje.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Sastanak v. d. upravnika SNP-a Dragane Milošević i delegacije Narodne Republike Kine Foto: Marija Erdelji

Posebna pažnja posvećena je i predstojećem gostovanju umetnika iz Kine na sceni "Jovan Đorđević", koje se realizuje u okviru obeležavanja Kineske Nove godine. U pitanju je gostovanje Nacionalne pekinške opere Kine koje će biti održano 12. februara 2026. godine.

Nacionalna pekinška opera je vodeća državna ustanova u oblasti tradicionalne kineske scenske umetnosti, sa više od osam decenija dugom tradicijom. Njihov repertoar obuhvata najpoznatija klasična dela pekinške opere, kao i savremene scenske produkcije.

"Srpsko narodno pozorište, kao najstariji nacionalni teatar u Srbiji, raspolaže izuzetno razvijenim produkcionim i tehničkim kapacitetima, uključujući i najveću pozorišnu scenu u zemlji, što nam omogućava da odgovorimo na zahteve i najkompleksnijih međunarodnih produkcija. Upravo zbog toga verujemo da SNP može biti pouzdan i snažan partner u realizaciji zajedničkih projekata sa uglednim institucijama iz Republike Kine, na obostrano zadovoljstvo umetnika i publike", izjavila je v. d. upravnika Dragana Milošević.

Sastanak v. d. upravnika SNP-a Dragane Milošević i delegacije Narodne Republike Kine Foto: Marija Erdelji

Sastanak je protekao u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, uz obostrano izraženu spremnost da se započeti razgovori nastave i konkretizuju u narednom periodu.

Pogledajte video: Proslava rođendana pozorišta lutaka "Pinokio"