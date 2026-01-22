Slušaj vest

Danas se navršava 18 godina od smrti glumca Milenka Zablaćanskog. Naslednik legendarnog glumca Ivan Zablaćanski krenuo je očevim stopama, a nažalost on to nikada nije video.

Kobna noć

Dramski umetnik je preminuo je 22. januara 2008. godine, 17 dana nakon što je doživeo tešku saobraćajnu nesreću.

Milenko Zablaćanski Foto: Printscreen/Youtube

Glumac je, sa svojojm suprugom Snežanom i sinom Nikolom, bio u vikendici na Zlatiboru kada je do njih stigla vest da je Snežanina tetka preminula. Porodica se istog trenutka uputila nazad u Beograd.

Zbog lošeg vremena rekao je supruzi i sinu da se za Beograd vrate autobusom, a sam je seo u automobil. U tom momentu nije znao da će im baš ta njegova odluka spasiti život njegove porodice.

Njegova supruga Snežana Vesković-Zablaćanski seća se njegovih poslednjih reči pre polaska: „Krenite, a ja ću polako... Videću, ako bude loše staću negde. Neću ništa forsirati“.

Siniša Pavić i Milenko Zablaćanski na setu serije Stižu dolari Foto: Vlada Sporčić

Snežana je za nesreću saznala od prijatelja. Govoreći o svom suprugu, istakla je da je bio poseban čovek, borac, vredan i odgovoran, te da je umeo da nasmeje i vrati snagu.

- Bio je zaista poseban čovek zbog čega se svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sa njim provela 20 godina života. Umeo je da nasmeje, vrati snagu. Bio je borac, vredan i odgovoran čovek. Tu smo negde slični. Zato se i trudim da zadržim snagu, jer znam da u suprotnom on to ne bi odobravao. On se ne bi predao. Borio bi se za decu. Kakav je on zapravo govore njegovi prijatelji koji su uz nas - rekla je ranije njegova supruga, Snežana Vesković-Zablaćanski, balerina i kostimografkinja Pozorišta na Terazijama.

Pogledajte u galeriji footgrafije Milenka Zablaćanskog sa porodicom:

1/7 Vidi galeriju Ivan i Milenko Zablaćanski Foto: printscreen/instagram/ivan_zablacanski

Milenko se nije probudio nekoliko dana nakon nesreće. Prebačen je na VMA u Beogradu, gde je 22. januara preminuo usled povreda, nakon čega je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Porodica

Snežana i Milenko u braku su dobili dva sina. Mlađeg Nikolu i starijeg Ivana, koji je nasledio očev talenat i upustio se u glumačke vode.

Ivan Zablaćanski Foto: printscreen/instagram/ivan_zablacanski

- Kada je Milenko poginuo, imao sam 18 godina i već želeo da upišem FDU. Tata i mama vodili su me često kao klinca u pozorište. Sećam se da sam voleo da sedim pored portirnice, u kolima iz "Briljantina". Eto, danas igram u toj predstavi... Verujem da sam od oca nasledio profesionalan odnos prema poslu. Nikad ne kasnim, uvek sam u "niskom startu" pred probu ili predstavu. Inače, tatu sam posebno voleo da gledam kao Džordžina u "Srećnim ljudima", na Terazijama u "Herojima" - rekao je svojevremeno Ivan.

Foto: Damir Dervišagić

Zbog izazivanja saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo Zablaćanski, na tri godine zatvora je osuđen bivši predsednik opštine Čajetina Petar Šišovića.

Video: Venčanje Ivana Zablaćanskog