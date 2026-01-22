"Krenite, a ja ću polako. Videću, ako bude loše staću negde" Nakon ovih reči naš glumac je stradao u jezivoj nesreći
Danas se navršava 18 godina od smrti glumca Milenka Zablaćanskog. Naslednik legendarnog glumca Ivan Zablaćanski krenuo je očevim stopama, a nažalost on to nikada nije video.
Kobna noć
Dramski umetnik je preminuo je 22. januara 2008. godine, 17 dana nakon što je doživeo tešku saobraćajnu nesreću.
Glumac je, sa svojojm suprugom Snežanom i sinom Nikolom, bio u vikendici na Zlatiboru kada je do njih stigla vest da je Snežanina tetka preminula. Porodica se istog trenutka uputila nazad u Beograd.
Zbog lošeg vremena rekao je supruzi i sinu da se za Beograd vrate autobusom, a sam je seo u automobil. U tom momentu nije znao da će im baš ta njegova odluka spasiti život njegove porodice.
Njegova supruga Snežana Vesković-Zablaćanski seća se njegovih poslednjih reči pre polaska: „Krenite, a ja ću polako... Videću, ako bude loše staću negde. Neću ništa forsirati“.
Snežana je za nesreću saznala od prijatelja. Govoreći o svom suprugu, istakla je da je bio poseban čovek, borac, vredan i odgovoran, te da je umeo da nasmeje i vrati snagu.
- Bio je zaista poseban čovek zbog čega se svakog dana zahvaljujem Bogu što sam sa njim provela 20 godina života. Umeo je da nasmeje, vrati snagu. Bio je borac, vredan i odgovoran čovek. Tu smo negde slični. Zato se i trudim da zadržim snagu, jer znam da u suprotnom on to ne bi odobravao. On se ne bi predao. Borio bi se za decu. Kakav je on zapravo govore njegovi prijatelji koji su uz nas - rekla je ranije njegova supruga, Snežana Vesković-Zablaćanski, balerina i kostimografkinja Pozorišta na Terazijama.
Milenko se nije probudio nekoliko dana nakon nesreće. Prebačen je na VMA u Beogradu, gde je 22. januara preminuo usled povreda, nakon čega je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Porodica
Snežana i Milenko u braku su dobili dva sina. Mlađeg Nikolu i starijeg Ivana, koji je nasledio očev talenat i upustio se u glumačke vode.
- Kada je Milenko poginuo, imao sam 18 godina i već želeo da upišem FDU. Tata i mama vodili su me često kao klinca u pozorište. Sećam se da sam voleo da sedim pored portirnice, u kolima iz "Briljantina". Eto, danas igram u toj predstavi... Verujem da sam od oca nasledio profesionalan odnos prema poslu. Nikad ne kasnim, uvek sam u "niskom startu" pred probu ili predstavu. Inače, tatu sam posebno voleo da gledam kao Džordžina u "Srećnim ljudima", na Terazijama u "Herojima" - rekao je svojevremeno Ivan.
Zbog izazivanja saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo Zablaćanski, na tri godine zatvora je osuđen bivši predsednik opštine Čajetina Petar Šišovića.
