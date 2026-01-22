Slušaj vest

Prijateljstvo advokata Tome File i glumačke legende Zorana Radmilovića bilo je sve osim uobičajeno. Fila je voleo da kaže da je to bila prava slika jednog divnog odnosa između advokata i umetnika, zasnovanog na iskrenosti, humoru i potpunom odsustvu formalnosti. Bili su, kako je govorio, "mnogo dobri", a dve epizode sa legendarnim Radmilovićem zauvek će mu ostati u sećanju.

Zoran Radmilović umeo je bolje nego iko da kroz šalu ogoli stvarnost. Glumac i veliki boem često je posle pozorišnih predstava završavao u kafani i zorom dolazio kući. Ali, za razliku od advokata Tome File, sa kojim ga je vezivalo čvrsto prijateljstvo, morao je da se suočava sa dvostrukim problemom.

Zoran Radmilović

"Lako je tebi, Tomo, kad dođeš u pet ujutro iz kafane. Tebe čeka jedna žena, a ja moram da slušam kako me grde njih dve!", ispričao je Toma Fila u podkastu "Životna priča". Radmilović je, naime, pre braka sa Dinom Rutić raskinuo vezu sa drugom devojkom sa kojom je delio krov nad glavom, ali su u jednom trenutku i bivša devojka i supruga živele u istom stanu.

Kafanski maraton bio je jedan od onih koje je Radmilović uspešno trčao ma gde da se nađe. Advokat Fila prisetio se epizode iz kafane "Hajdučka pećina" koja je potom nastavljena u požarevačkom sudu.

"Sudija me je molio da nekoliko dana ostanem u Braničevskom okrugu, jer je bilo posla, da ne bih gubio vreme putujući od Beograda do Požarevca i natrag. I šta čovek da radi kad završi sa suđenjem nego da ode u kafanu... "Hajdučka pećina" bila je na glasu; tu su svirale tri muzike, svaka po osam sati. Tu se kafanski život odvijao bez pauze. Jedne večeri sreo sam Zorana Radmilovića i Stojana Aranđelovića. Onako veseo, Radmilović je počeo da me kritikuje kako imam užasan južnjački naglasak i kako to pod hitno moram da promenim. Rekao sam mu da slobodno može da dođe u sudnicu da me sluša i da će shvatiti da moj naglasak nije toliko loš kao što on misli", ispričao je advokat Fila.

Toma Fila

Sutradan, Fila je pitao sudiju da li bi na suđenje mogla da dođe publika, a kako predmet nije bio osetljiv sudija je to odobrio. Ali, nije mogao ni da pretpostavi koji gosti će doći, a još manje na koji način...

"Jutro, suđenje samo što nije počelo, a Zoran Radmilović i Stojan Aranđelović pravo iz kafane dolaze ispred zgrade suda, sa sve muzikom koja ih prati. I u sudnicu su ušli sa orkestrom i atmosferom koja je više ličila na kafanu nego na sud. Naravno, kad je sudija video Zorana Radmilovića koji je u to vreme bio baš popularan oduševio se. Radmilović je, iako veseo od alkohola, uljudno pitao mogu li da ostanu u sudnici da slušaju kako branim klijenta. Uzgred je počeo da objašnjava kako je moj južnjački naglasak loš, na šta se sudija samo nasmejao i odobrio ostanak. Ali, čim sam počeo da branim, Zoran je odmahnuo rukom i rekao: 'Ma ti nemaš pojma, naglasak ti je katastrofa' i onako nogu pred nogu napustio sudnicu", prisetio se Toma Fila.

Ipak, ova epizoda iz života nije ih udaljila - naprotiv, Toma Fila i neponovljivi "Radovan Treći" ostali su prijatelji sve do glumčeve prerane smrti jula 1985. godine.

