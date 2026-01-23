Slušaj vest

Jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, slovenačka rock'n'roll atrakcija, Joker Out će održati veliki koncert 23. avgusta u Open Air Corner-u Luke Beograd, a u organizaciji producentske kuće Long Play.

Do sada su koncerte rasprodavali u rekordnom roku, a prodaja ulaznica za koncert na kome će sa fanovima proslaviti 10 godina rada, počinje u petak 23. januara u 10h na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online preko tickets.rs.

U galeriji pogledajte fotografije benda Joker Out:

Bend Joker Out

Euforija koju Kris, Bojan, Jan, Jure i Nace izazivaju gde god da se pojave je neverovatna. Oni su generacija ljubavi i nade, a ogromnu fan bazu imaju širom Evrope, jer su brojni koncerti koji su održani ili najavljeni mesecima unapred rasprodati. Reakcija publike, koju čine uglavnom devojke, podseća na zlatno doba "Bitlsa".

U Ljubljani karte rasprodate

Njihovi koncerti odišu eksplozivnim gruvom i šarmantnim melodijama koje fanovi strastveno pevaju. Gde god da se pojave osvajaju publiku neverovatnom energijom, unikatnim vizuelnim identitetom i moćnom muzikom. Tokom ove godine prvu deceniju rada će proslaviti na brojnim koncertima, a već su rasprodali 10.000 karata za slavljenički koncert 20. juna u Ljubljani.

"Iskrenost i ljubav prema publici su nam najvažniji, a svaka pesma, svaki koncert, svaki trenutak ima smisla zahvaljujući energiji i ljubavi koju nam publika vraća. Hvala što ste deo naše priče i što zajedno gradimo nezaboravne uspomene. Zato Beograde, spremite se za veče koje ćemo pamtiti zauvek," poručio je Bojan Cvjetićanin.

Bend Joker Out

Tokom jeseni prošle godine harali su Evropom od Londona, Pariza i Beča do Amsterdama, Varšave, Praga i drugih gradova. Moć njihove muzike pokazuju i višemilionska slušanja njihovih pesama na streaming servisima, a evrovizijskih hit i generacijska himna "Carpe Diem" je najslušanija pesma na slovenačkom ikada. Na Spotify-u broji više od 27 miliona slušanja, te se našla i na listi "Top 10 Spotify Global Viral Chart".

Njihovi dosadašnji festivalski nastupi na Arsenal Festu i Belgrade Beer Festu su bili među najposećenijim koncertima, a fanovi iz Srbije nepogrešivo horski pevaju njihove pesme kako na srpskom, tako i na slovenačkom.

Najnoviji hit dobija i spot

"Umazane misli", "Novi val", "Tokio", "Ngvot", "Vem da greš", "Ona", "Plastika", "Demoni", "Šta bih ja", "Bluza", "Muzika za decu" samo su neki od hitova, a nedavno objavljena pesma "Supersonic" je izazvala opšte oduševljenje fanova. Najnoviji hit "Supersonic" će u petak 30. januara dobiti spot i izdanje na srpskom, koji je bend snimio u saradnji sa jednim od najpopularnijih srpskih repera Devitom.

Tokom deset godina temeljno su razvili muzički pravac koji se naziva šagadelički rok, a ovaj energičan, ali zavodljiv i moderan zvuk osvojio je region. Do sada su objavili tri albuma - "Umazane misli", "Demoni" i "Souvenir Pop". Njihov internacionalni potencijal prepoznaju i međunarodni mediji, pa BBC ističe saradnju sa Costellom, a The Mirror ih poredi sa Harryjem Stylesom.

Od svog formiranja 2016. godine, Joker Out je podstakao povratak žive svirke koja je ponovo stekla masovni interes među mladima. Joker Out je prva omladinska muzička grupa koja je stekla široku popularnost u Sloveniji u poslednjih deset godina, a potom i u Evropi, nakon što su predstavljali Sloveniju na Pesmi Evrovizije 2023.

