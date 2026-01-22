Slušaj vest

Fantastične, Ksenija Marinković i mlada glumica Katja Matković glavne su junakinje tek objavljenog inserta iz filma "Drugi dnevnik Pauline P." koji će se od danas, 22. januara naći na redovnom repertoaru domaćih bioskopa.

Novi insert otkriva pojedine uzbudljive segmente filmskog naslova predstavljajući Kesniju kao baku i Katju kao Paulina P. koje u provođenju zajedničkog vremena reorganizuju život na sada, potpuno drugačiji način. Publika još jednom ima priliku da otkrije nove detalje o izrazito maštovitoj devojčici Paulini čije su brige i želja da se one reše i dalje iste i tiču se kako porodičnih izazova, tako i školskih dilema.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Drugi dnevnik Pauline P. Foto: Promo

O čemu govori prvi deo?

Prvi delo filma izazvao je veliku pažnju naših gledalaca, kada se pre nešto više od dve godine pojavio. Paulina je osim svakodnevnih generacijskih problema sa kojim se inače susreće svaka devojčica u osnvnoj školi, ulagala i napore da pomiri svoje posvađane roditelje. Sada, novo poglavlje u njihovim zajedničkim životima tiče se pitanja koja traže odgovore, a reč je kako se čini, novo stanje svakodnevice, kada se voljeni članovi porodice suočavaju sa momentima demencije.

Nagrada za najbolju žensku ulogu

Mlada Katja Matković nedavno je u Londonu na festivalu "UK film awards" dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, a uz tu nagradu, film je dobio još tri priznanja, za najbolju komediju, za najbolju muziku i za najbolju scenografiju. U filmu igraju i Judita Franković, Igor Kovač i veliki broj mladih talenata, a režiju potpisuje Neven Hitrec.

Sam uspeh prvog dela filma, kako u reginu tako i kod nas, prema rečima reditelja prirodno je naveo na razmišljanje da se snimi i nastavak priče: "Moj unutrašnji osećaj je bio da nam svima, kao društvu, nedostaje optimizma, energije, samouverenosti, ali i humora bez kojeg bi život bio nezamisliv. Zašto opet ne snimiti takav film, film posle kojeg ćemo se osećati dobro i sa smeškom izaći iz bioskopskih dvorane?"

Drugi dnevnik Pauline P. Foto: Promo

O čemu se radi u drugom delu?

Sinopsis filma "Drugi dnevnik Pauline P" glasi Naša junakinja sada ima već jedanaest godina! Iako joj odrasli govore da joj je ovo "najbolji deo života", Paulini se uopšte ne čini tako. U petom razredu dočekaće je profesorka Mirković, stroga nastavnica geografije, kao i Marta iz 5.D, Paulinin prvi bully. Uskoro će otkriti i da njena draga baka boluje od neizlečive bolesti. U borbi s nevoljama Paulina će se još jednom poslužiti šarmom i bujnom maštom i izvući jednu vrednu pouku, a to je da se život ne sastoji samo od pobeda.

"Tu mi je uporište bio proces odrastanja glavne junakinje Pauline koja je sada dve godine starija, utoliko zrelija, sa novim životnim izazovima pred sobom," naveo je reditelj.

"Drugi dnevnik Pauline P." zamišljen je kao film za celu porodicu, inteligentan i zabavan uvid u unutrašnjio svet jedne nesvakidašnje devojčice.

Pogledajte video: Premijera filma "Saučesnici"