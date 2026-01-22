Slušaj vest

Jedna od najcenjenijih slovenačkih vokalistkinja, Nina Strnad, predstaviće se beogradskoj publici koncertom „Između slovenačkog popa i džeza“, u sredu, 4. februara, u 19:30 časova, na Velikoj sceni Madlenijanuma.

Koncert se organizuje povodom Prešernovog dana - Dana slovenačke kulture, u produkciji Opere i pozorišta Madlenijanum i Ambasade Republike Slovenije u Beogradu, uz podršku Triglav osiguranja.

Nina Strnad je poznata po svojoj retkoj ravnoteži tehničke preciznosti i emotivne iskrenosti, a njeni nastupi ostavljaju snažan i trajan utisak. Tokom svoje karijere razvila je autentičan izraz koji spaja džez slobodu, klasičnu sofisticiranost i poštovanje tradicije slovenačkog popa. Nastupala je sa legendarnim Mišelom Legranom, dobitnikom tri Oskara i pet Gremi nagrada.

Nina Strnad Foto: David Keinne

Dugogodišnja saradnja sa pijanistom Petrom Miheličem rezultirala je albumom V luči živevanje: ktošibe slovenska poveka, dok sa Nina Strnad džez bendom stvara originalnu muziku koja spaja introspektivu i džez slobodu. Album Iskrone planiran je za 2026. godinu.

Posebno mesto u njenoj karijeri zauzima saradnja sa Big bendom RTV Slovenija, uključujući autorski koncertni program „Dozvolite mi da vam kažem nešto o sebi...“ izveden pred rasprodatom Galusovom dvoranom Cankarjevog doma u Ljubljani.

(Kurir.rs)

