Pevačica Blagica Beti Đorđević, koja je preminula 20. januara u 82. godini, a početkom 2027. godine trebalo bi da dobije svoj biografski film "Počnimo ljubav iz početka", saznaje Kurir. Nekoliko godina se već najavljuje ekranizacija njenog života, ali konačno smo bliži datumu početka snimanja. Godine 2022. najavljen je kao reditelj ovog biopika Milutin Petrović.

- Neću raditi film o Beti, što mi je veoma žao. Njime će se baviti druga producentska kuća i sada je to preuzeo sjajni reditelj Ivica Vidanović. Sjajan scenario je napisala i Ana Janković, koja je uspela da njen život pretoči u dinamičnu i uzbudljivu filmsku priču... "Počnimo ljubav iz početka" je njena priča. Ona je poznavala Beti i bile su i drugarice - kratko je za Kurir rekao Petrović.

I producent Marko Čkonjević potvrdio je za Kurir da će film biti snimljen:

- Na proleće ili najkasnije na leto trebalo bi da padne prva klapa.

Deo će se snimati u Americi, u Čikagu, a plan je da premijera bude početkom 2027, kad se navrši godinu dana od njene smrti. Film je zamišljen kao oda jednom zaboravljenom, gospodskom Beogradu sedamdesetih godina. Za glavnu ulogu biće pravljen kasting, jer obuhvata ceo njen život, a na njega će biti pozvana i Isidora Građanin, koja se ranije pominjala kao prva opcija i izbor producenta Čkonjevića.

I Isidora će morati na kasting

Scenario filma prati neverovatan životni put Blagice Beti Đorđević, koji sam po sebi liči na holivudsku dramu sa elementima džeza.



Priča počinje 1944. godine u Kumanovu, kad je rano ostala bez oca, a zatim se seli u Beograd kasnih šezdesetih, kad Beti ulazi u svet muzike. Njena želja je bila da bude profesor muzike. Ključni momenat filma je susret sa njenim budućim suprugom i muzičkim partnerom Slobodanom Bobom Đorđevićem. Njihova ljubav i muzička saradnja činili su kičmu njenog ranog uspeha.



Centralni deo filma fokusira se na glamur festivala - Beogradsko proleće, Opatiju, Split. Vrhunac radnje je tokom 1976. godine i izvođenje pesme "Počnimo ljubav iz početka". Film prikazuje kako ta pesma postaje himna generacije, ali i teret koji je Beti nosila pokušavajući da dokaže da je ona pre svega džez pevačica, a ne samo šlager zvezda.



Dolaskom devedesetih i turbo-folka, Beti se, kao žena beskompromisnog ukusa, svesno povlači. Film ne beži od teških tema - razvoda, gubitka sina, samovanja i života na margini estrade. Ona tada odbija da peva "bilo šta" zarad novca, birajući dostojanstvo ispred popularnosti.

Beti u mladosti

Finale filma slavi njen veliki povratak u poslednjoj deceniji života, saradnju sa Rambom Amadeusom ("Ja mogu sve" 2018), nastupe sa mlađim džez sastavima i ovacije koje je doživljavala u poznim godinama. Film se završava porukom da prava umetnost ne stari, a da je Beti uspela da pobedi vreme svojim glasom - onim baršunastim altom koji su poredili sa Elom Ficdžerald.

Ovo nije samo priča o pevačici već o Beogradu kojeg više nema. Kroz prizmu Beti Đorđević film rekonstruiše epohu kada su kvalitet, skromnost i emocija bili važniji od skandala. U svetlu njenog odlaska, ovaj film će biti trajni spomenik ženi koja je pevala "Kraj moje tuge", ali nam je ostavila samo radost.



Beti Đorđević će počivati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, čime će se odati počast vrsnoj umetnici. Tačno vreme sahrane još nije objavljeno, a komemoracija povodom smrti biće održana u ponedeljak, 26. januara, u 13 sati u MTS dvorani.



Beti Đorđević ostaće upamćena po optimističnom hitu koji poziva na drugu šansu. Pesma "Počnimo ljubav iz početka" više puta dovodila je pevačicu moćnog glasa među najslušanije izvođače. Gostujući u emisiji "TV lica kao sav normalan svet", Beti je govorila šta joj je ta pesma sve donela u životu, otkrila je kako je Beograd zavoleo džez i zašto joj je Ela Ficdžerald ponudila da dođe u Ameriku.

Jedne večeri je u restoran hotela "Jugoslavija" ušetala Ela. Beti se najpre sledila, a potom je sa mužem izvela originalni duet Ele Ficdžerald i Luisa Armstronga, na šta je Ela zanemela, a potom koleginicu pozvala u Ameriku.