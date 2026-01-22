"Vatreni rivali": Hadson Vilijams i Konor Stori objavljeni kao nosioci olimpijske baklje
„Vatreni rivali“ (Heated Rivalry) premijerno će biti prikazano sutra, 23. januara, na HBO Max striming platformi. Nove epizode šestodelne sezone izlaziće jednom nedeljno, sve do finala 27. februara.
HBO Max danas je objavio da su Hadson Vilijams i Konor Stori, zvezde originalne Crave serije „Vatreni rivali“ (Heated Rivalry), odabrani za učestvovanje u štafeti olimpijske baklje kao službeni nosioci baklje za Zimske olimpijske igre Milano Kortina 2026.
Uz globalnu distribuciju koju predvodi Sphere Abacus, HBO Max je obezbedio prava za striming serije u trajanju od dve sezone u SAD-u, Australiji, Aziji (Singapur, Hongkong, Tajvan, Tajland, Filipini, Makao, Šri Lanka, Nepal), Latinskoj Americi i Evropi (izuzev Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, Španije i Turske).
Zimske olimpijske igre Milano Kortina 2026 biće dostupne svim korisnicima HBO Max-a u Evropi – uključujući Italiju i Nemačku po prvi put.
Seriju je kreirao nagrađivani kanadski scenarista, reditelj i producent Džejkob Tirni (Letterkenny, Shoresy).
„Vatreni rivali“ prati priču rivalskih hokejaša Šejna Holandera (Hadson Vilijams) i Ilje Rozanova (Konor Stori). Šejn i Ilja su dve najveće zvezde u Major League hokeju, povezani ambicijom, rivalstvom i magnetskom privlačnošću koju ni sami ne razumeju. Ono što počinje kao tajna avantura između dvojice mladih novajlija, razvija se u višegodišnje putovanje uz mnogo ljubavi, poricanja i samospoznaje. Tokom narednih osam godina, dvojac juri slavu na ledu dok se van njega bori sa sopstvenim osećanjima. Rastrzani između sporta za koji žive i ljubavi koju ne mogu da ignorišu, Šejn i Ilja moraju da odluče ima li mesta u njihovom žestoko takmičarskom svetu za nešto tako krhko, a moćno kao što je prava ljubav.
Serija Heated Rivalry producirana je u saradnji produkcijske kuće Accent Aigu Entertainment i Bell Media’s Crave, dok međunarodnu distribuciju vodi Sphere Abacus. U seriji glume i Fransoa Arno, Robi G. K., Kristina Čeng, Dilan Volš, Sofi Nelis i Ksenija Danijela Harlamova.