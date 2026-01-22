„Vatreni rivali“ prati priču rivalskih hokejaša Šejna Holandera (Hadson Vilijams) i Ilje Rozanova (Konor Stori). Šejn i Ilja su dve najveće zvezde u Major League hokeju, povezani ambicijom, rivalstvom i magnetskom privlačnošću koju ni sami ne razumeju. Ono što počinje kao tajna avantura između dvojice mladih novajlija, razvija se u višegodišnje putovanje uz mnogo ljubavi, poricanja i samospoznaje. Tokom narednih osam godina, dvojac juri slavu na ledu dok se van njega bori sa sopstvenim osećanjima. Rastrzani između sporta za koji žive i ljubavi koju ne mogu da ignorišu, Šejn i Ilja moraju da odluče ima li mesta u njihovom žestoko takmičarskom svetu za nešto tako krhko, a moćno kao što je prava ljubav.