Ministar kulture Nikola Selaković istakao je na promociji Zbornika posvećenog Svetom Savi kojom započinje manifestacija „Svetosavski dani“ povodom 850 godina od njegovog rođenja, da je Sveti Sava ličnost čiji značaj daleko prevazilazi okvire jedne istorijske epohe i čije je delo duboko i trajno utisnuto u temelje srpskog duhovnog, kulturnog i državnog bića čije prisustvo i danas živi u identitetu našeg naroda.

Foto: Ministarstvo Kulture

Selaković je naglasio da Svetosavlje nije istorijska kategorija zatvorena u prošlosti, već živi princip i živo načelo koje se neprestano iznova aktuelizuje u odnosu prema izazovima svakog vremena.

“Kada govorimo o Svetom Savi, mi ne govorimo o ličnosti koju sagledavamo isključivo sa istorijske distance. Govorimo o trajnom orijentiru našeg duhovnog i kulturnog samorazumevanja, o ličnosti čije prisustvo i danas živi u identitetu našeg srpskog pravoslavnog naroda. Kao prosvetitelj, zakonodavac, duhovnik i diplomata, Sveti Sava je uspeo da ostvari retku i dragocenu sintezu: da ujedini veru i razum, duhovno i državno, ličnu odgovornost i opšte dobro. Upravo u toj sintezi leži trajna snaga njegovog nasleđa, koje se ne može svesti na pojedinačne uloge ili istorijske funkcije, već se ispoljava kao celovit duhovni i kulturni model–Svetosavlje,model koji vekovima oblikuje srpski rod”.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je rekao da u današnjem vremenu ubrzanih promena, društvenih podela, krize smisla, “Svetosavlje nas istovremeno podseća na veru, ali i što bi Sveti Vladika Nikolaj rekao, na ono posle vere najvažnije-na meru, na dijalog i na odgovornost kao temelje svakog stabilnog društva”.

“Ono nas uči da kultura nije ništa drugo do nastavak duhovnosti u životu jednog naroda, da bez duhovnog temelja nema ni trajne kulture, ni stvaralaštva koje nadilazi trenutak. Zato Zbornik, koji danas predstavljamo, a čije je izdavanje, zbog njegovog značaja Ministarstvo podržalo, nije samo naučna publikacija, već živo svedočanstvo da nasleđe Svetog Save nije zaključano u prošlosti, već da ostaje i da jeste snažan posticaj za savremeno duhovno, naučno, kulturno i društveno promišljanje“, rekao je Selaković u kripti Hrama Svetog Save i dodao da i danas ako ostanemo verni Svetosavskom putu, onda će i srpska kultura i srpska duhovnost biti uvek snažne, žive i okrenute ne samo prošlosti i ne samo budućnosti, već onome što je suština Svetosavlja - okrenute ka večnosti.

Ministar kulture Nikola Selaković na Svetosavskim danima Foto: Ministarstvo Kulture

Uz zahvalnost autorima, urednicima i institucijama za doprinos nastanku Zbornika, ministar je poručio da publikacija bude podsticaj da Svetog Savu ne posmatramo samo kao istorijsku ličnost koju slavimo, već kao živi izvor nadahnuća za lični preobražaj, duhovni identitet i zajedništvo zasnovano na ljubavi i odgovornosti.

Na predstavljanju Zbornika, između ostalih, obratili su se i patrijarh srpski gospodin Porfirije, direktor Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dr Vladimir Roganović a potom je u Parohijskom domu Spomen-hrama Svetog Save otvorena izložba “Hram Svetog Save od ideje do kupole” .