Beogradskog pobednikaza najbolji roman objavljen u 2025. godini osvojio je roman "Bekos" autora Enesa Halilovića.

Enes by Laguna.jpg
Enes Halilović Foto: Laguna

Nagrada će laureatu Enesu Haliloviću biti uručena 30. januara u 12 sati.

Prestižno priznanje i nagrada od 10.000 evra otišla u ruke Enesa Halilovića Izvor: Kurir

U najužem izboru su se, prema rečima stručnog žirija, našla dva romana - "Ulm" autora Bojana Vasića i "Bekos" Enesa Halilovića, kome je na kraju i pripala prestižna književna nagrada.

Nagrada Beogradski pobednik, koju je Biblioteka grada Beograda ustanovila 2021. godine, dodeljuje se za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini. Priznanje se sastoji od statue Beogradskog pobednika, koja je rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice i može se dobiti samo jednom. Književnica i scenaristkinja Sanja Savić Milosavljević prošle godine bila je prva žena dobitnik priznanja Beogradski pobednik za roman "Martin udio" ("Bedem knjige"/"Laguna").

Sanja Savić Milosavljević - prošlogodišnja dobitnica nagrade Beogradski pobednik
Sanja Savić Milosavljević - prošlogodišnja dobitnica nagrade Beogradski pobednik Foto: Nemanja Nikolić

Žiri, u sastavu Predrag Petrović (predsednik), Vesna Trijić, Slađana Ilić, Petar Pijanović i Nataša Anđelković, odabrao je sedam naslova. U velikom finalu su: Laura Barna - "Frau Beta" ("Hera edu"), Bojan Vasić - "Ulm" ("Veseli četvrtak"), Vladimir Vujović - "Razgovori s Vješticom" ("Sumatra"), Bojan Savić Ostojić - "Lusi" ("Laguna"), Marko Todorović - "Letnjikovac" ("Dijak"), Enes Halilović - "Bekos" ("Laguna") i Vida Crnčević Basara - "Humano preseljenje" ("Laguna").

Vida Crnčević Basara by LAguna.jpg
Foto: Laguna, Ustupljena fotografija

Favoriti kritike, po izjavama u medijima, jesu Vida Crnčević Basara, dva Bojana i uvek Enes Halilović. 

