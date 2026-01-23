Slušaj vest

Zimsko izdanje Mreže festivala Jadranske regije biće održano od 22. januara do 5. februara, donoseći publici u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji priliku da besplatno pogleda izbor nagrađivanih regionalnih filmskih ostvarenja - u bioskopima širom regiona i online.

Program Zimskog izdanja započeo je u četvrtak, 22. januara, besplatnim bioskopskim projekcijama u Herceg Novom, Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani i Skoplju, dok će od 23. januara svi filmovi biti dostupni i putem online platforme ondemand.kino meeting point.ba.

Nagrađivani filmovi

Publika zemalja članica Mreže imaće priliku da pogleda šest nagrađivanih regionalnih filmova: „Porodična terapija“ Sonje Prosenc, „Fiume o morte!“ Igora Bezinovića, „Nakon leta“ Danisa Tanovića, „Majka Mara“ Mirjane Karanović, „Živi i zdravi“ Ivana Marinovića i „Planeta 7693“ Gojka Bekuljana.

U okviru ovogodišnjeg programa, publika će imati priliku da pogleda i najbolji evropski dokumentarni film „Fiume o morte!“ koji je nedavno nagrađen Nagradom Evropske filmske akademije za najbolji evropski dokumentarni film, kao i Adriatic Film Awards (AFA) priznanjima za najbolji film, režiju i scenario.

O filmovima

U Beogradu, u okviru bioskopskog programa, prikazan je slovenački film „Porodična terapija“ (Odrešitev za začetnike) rediteljke Sonje Prosenc, u mts Dvorani. Ova psihološka drama prati naizgled savršenu porodicu čija se prividna stabilnost urušava dolaskom mladog stranca, čije prisustvo razotkriva potisnute strahove, skrivene slabosti i duboko ukorenjene poremećaje u porodičnim odnosima. Nakon projekcije održan je razgovor sa rediteljkom filma Sonjom Prosenc, direktorom fotografije Mitjom Ličenom i koproducentom Dimčetom Stojanovskim.



„Fiume o Morte!“ Igora Bezinovića je dokudrama o šesnaestomesečnoj okupaciji Rijeke i kontroverznoj istorijskoj figuri italijanskog pesnika, novinara, arstokrate i vojnog oficira, fašiste Gabrijela D’Anuncija, ispričana kroz glasove savremenih stanovnika grada, koji preispituju nasleđe tog perioda i njegov uticaj na današnji identitet Rijeke.

Film „Nakon leta“ Danisa Tanovića donosi komičnu dramu o mladoj ženi koja dolazi na ostrvo zbog nasledstva, ali se suočava sa sopstvenom prošlošću, porodičnim tajnama i pitanjima identiteta.

„Majka Mara“ u režiji Mirjane Karanović intimna drama o gubitku, tugovanju i neočekivanoj bliskosti između majke i prijatelja njenog preminulog sina. Gorko-duhovitu notu programu daće i film „Živi i zdravi“ Ivana Marinovića, priča o svadbi koja se odvija uprkos odluci mlade da odustane od braka. Porodičnu i toplu priču donosi „Planeta 7693“ Gojka Bekuljana, film o dečaku koji, uz pomoć neobične prijateljice, pokušava da popravi narušene odnose u svojoj porodici.

Zajednički projekat

Zimsko izdanje realizuje se kao zajednički projekat vodećih filmskih festivala u regionu - Festivala autorskog filma Beograd, Sarajevo Film Festivala, Ljubljanskog međunarodnog filmskog festivala, Zagreb Film Festivala, Filmskog festivala Herceg Novi i festivala Manaki Brothers iz Severne Makedonije. Ovo je četvrto Zimsko izdanje Mreže festivala Jadranske regije, organizovano sa ciljem veće vidljivosti, dostupnosti i promocije kvalitetnih savremenih ostvarenja regionalne kinematografije.

Napomena: Iz tehničkih razloga film “Fiume o morte!” neće biti dostupan putem online platforme na teritorije Slovenije. Program Mreže festivala Jadranske regije realizuje se uz podršku Potprograma MEDIA Programa Kreativne Evrope.