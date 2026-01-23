Slušaj vest

Imate više od mesec i po dana da počnete da gledate najbolje kandidate za Oskara, filmovesa vrhunskim glumačkim imenima i još mnogo toga pre velike noći koja će se odigrati 15. marta, uživo na ABC i Hulu.

Mnogi filmovi, poput "Marty Supreme" i "Hamnet", su još u bioskopima, ali dosta ih je dostupno za gledanje kod kuće putem streaming servisa i on-demand platformi, a biće ih još kako se približava ceremonija Akademije. Evo 12 nominovanih filmova koje možete gledati odmah iz svog doma:

"Bugonia"

Gonzo komedija/psihološki triler reditelja Jorgosa Lantimosa, nominovana za najbolji film i adaptirani scenario, nudi mračnu internet čudnovatost i sci-fi paranoju. Glumica Ema Stoun, nominovana za najbolju glumicu, igra izvršnu direktorku farmaceutske kompanije koju kidnapuju dva rođaka zaverenika koji veruju da je vanzemaljac spreman da zavlada svetom, što vodi do borbe volja i haotičnog klimaksa.

Gde gledati: Peacock, Apple TV, Amazon, Fandango at Home

"Elio"

Pixar se vraća u kategoriju za najbolji animirani film, sa porodičnim sci-fi avanturističkim filmom koji podseća na osamdesete i klasike poput "Explorers" i "The Last Starfighter". Mladog dečaka obuzme želja da ga otmu vanzemaljci, što se i dogodi, i postaje najbolji prijatelj sa blobastim vanzemaljcem. Idealan za decu koja još nisu gledala "E.T."

Gde gledati: Disney+, Apple TV, Amazon, Fandango at Home

"F1: The Movie"

Film o Formuli 1 reditelja Jozefa Kosinskog iznenadio je i osvojio četiri nominacije za Oskara, uključujući najbolji film. Bred Pit tumači starijeg vozača u timu autsajdera, sa mnogo harizme i adrenalinskih scena, dok igra mentorstvo nad mladim vozačem.

Gde gledati: Apple TV, Amazon, Fandango at Home

"Frankenstein"

Giljermo del Toro donosi emotivnu adaptaciju romana Meri Šeli, nominovanu za najbolji film sa ukupno devet nominacija. Viktor Frankenštajn stvara Živo Biće od delova tela, a Elordi briljira u ulozi stvorenja koje pokušava da bude ljudsko u neljudskom svetu.

Gde gledati: Netflix

"If I Had Legs I'd Kick You"

Riuz Bajrn je nominovana za najbolju glumicu u ovoj crnoj komediji. Igra terapeutkinju koja se suočava sa nizom ludih i iscrpljujućih događaja. Nakon što joj plafon u stanu padne zbog curenja vode, seli se sa bolesnom ćerkom u obližnji hotel, razvija pasivno-agresivan odnos sa sopstvenim terapeutom i šokira se kada nova klijentkinja pobegne usred seanse.

Gde gledati: Apple TV, Amazon, Fandango at Home, HBO Max (od 30. januara)

"It Was Just an Accident"

Triler Džafara Panahija, nominovan za najbolji međunarodni film i originalni scenario, kombinuje ozbiljna moralna pitanja sa komedijom. Nakon što porodica udari psa, mehaničar veruje da je vozač njegov mučitelj iz iranskog zatvora i otima ga, uvlačeći i druge bivše političke zatvorenike u situaciju koja postaje moderni bajkoviti fabel.

Gde gledati: Apple TV, Amazon, Fandango at Home

"KPop Demon Hunters"

Animirani film sa muzikom, anime stilom i elementima horora, omiljen među decom. Članovi korejskog pop trija Huntrix štite fanove od natprirodnih opasnosti, dok demonski neprijatelji preobučeni u momčad zamenjuju njihove živote. Pesma "Golden" daje im ozbiljne šanse za Oskara u kategoriji originalne pesme i animacije.

Gde gledati: Netflix

"One Battle After Another"

Paul Tomas Anderson u akcijskoj drami sa elementima komedije, nominovanoj za 13 Oskara, prati Leonarda Dikaprija kao bivšeg stručnjaka za demoliranje koji traži svoju tinejdž ćerku dok ga progoni stari neprijatelj. Inspirisan romanom Tomasa Pinčona "Vineland", film je pun revolucionara, zlikovaca i političke satire.

Gde gledati: HBO Max, Apple TV, Amazon, Fandango at Home

"Sentimental Value"

Joakim Trier u dirljivoj drami sa Stelanom Skarsgardom, nominovanim za sporednu ulogu. On je stari filmski režiser koji pokušava da snimi emotivni film povezan sa traumama porodice. Zbog prioriteta prema umetnosti, udaljen je od svojih ćerki.

Gde gledati: Apple TV, Amazon, Fandango at Home

"Sinners"

Film Rajana Kuglera koji kombinuje gangster i vampirske elemente, s rekordnih 16 nominacija za Oskara. Majkl B. Džordan igra blizance koji se vraćaju u Misisipi i suočavaju sa zabavom koju prekidaju harizmatični vampiri. Uz to, film tematizuje rasizam i kulturnu aproprijaciju, sa podrškom Delroja Lindoa i Vunmi Mosaku.

Gde gledati: HBO Max, Apple TV, Amazon, Fandango at Home

"Train Dreams"

Periodna drama iz ranog 19. veka, nominovana za najbolji film, sa Džoelom Edgertonom kao tihim drvosečom koji gradi železnicu na Pacifiku i zbog posla dugo vremena je odsutan od supruge i deteta. Lične tragedije i promenljiva Amerika testiraju njegov karakter.

Gde gledati: Netflix

"Weapons"

Triler reditelja Zaka Kregera, sa Ejmi Madigan nominovanom za sporednu ulogu. Film prati grad u haosu kada 17 dece nestane, a svi optužuju učiteljicu. Metaforičan, pun nasilja i crnog humora, sa Madigan kao zastrašujućom tetkom i zadovoljavajućim završetkom.

Gde gledati: HBO Max, Apple TV, Amazon, Fandango at Home

Pogledajte video: Nina Seničar o pripremama za dodelu Oskara