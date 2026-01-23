Slušaj vest

Fakultet umetnostiUniverziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici nastavlja program koji spaja tradicionalne zanate i savremeni umetnički izraz. Završna faza ovog ciklusa realizuje se u saradnji sa Etnografskim muzejom u Beogradu, kroz predavanja i praktične radionice u Galeriji Fakulteta.

Viši kustos i organizator programa u Manakovoj kući pri Etnografskom muzeju, Milena Đurica, održala je predavanje „Etnografski muzej u Beogradu-edukativna delatnost i radionice u Manakovoj kući“. Tokom predavanja, Đurica je istakla značaj muzejskih radionica kao prostora u kojem se tradicionalni zanati ne samo očuvavaju, već i oživljavaju kroz savremene umetničke forme.

„Radionice u Manakovoj kući predstavljaju most između prošlosti i savremene umetnosti. One omogućavaju studentima i svima zainteresovanima da upoznaju stare tehnike i istražuju njihov potencijal u današnjem stvaralaštvu“, naglasila je Milena Đurica.

U okviru ovog ciklusa, učesnici su imali priliku da kroz predavanja i praktične radionice upoznaju tehnike veza, izradu narodnog i filigranskog nakita, uz stručnu podršku dr um. Vere Marković, Duške Todorovski i mr Ivane Stanković, saradnica Etnografskog muzeja.

Cilj ovog programa, koji je započeo 2024. godine u Sirinićkoj župi, jeste očuvanje kulturnog nasleđa i njegovo kreiranje kroz savremene umetničke izraze, a radionice u Manakovoj kući predstavljaju završni i najvidljiviji deo ovog značajnog projekta.

