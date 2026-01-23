U sezoni Bitef teatra 2025/26 – POD RUČNOM, na konkurs za program Mesec nezavisne scene prijavilo se više od osamdeset umetničkih grupa iz Srbije i regiona, duplo više nego prošle godine.

Selekciju ove godine čini 23 predstave iz Srbije i regiona , koje scenu shvataju kao prostor odgovornosti. One polaze od savremenog trenutka obeleženog društvenim lomovima, erozijom vrednosti i krizom smisla, i ispituju položaj pojedinca u sistemima koji proizvode nasilje, isključenje i zaborav.

Predstave koje su izabrane su izvanredne i, naravno, neuporedive. Nije ovo takmičenje – ovo je repertoarski program. One su duboko urasle u stvarnost, empatične su, zapitane, bezobrazne, u sebe i društvo zagledane. Zajednički imenitelj je – razne su i stvarne. Nastale su iz prave potrebe, gađaju cilj u daljini i pogađaju sebe u srce. Kako jedino mora u pravom pozorištu. Ove predstave su nastale iz dobre namere. Njihove namere su u skladu sa dobrom. One su graditeljske. Grade spas zajednice.