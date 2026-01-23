Slušaj vest

U sezoni Bitef teatra 2025/26 – POD RUČNOM, na konkurs za program Mesec nezavisne scene prijavilo se više od osamdeset umetničkih grupa iz Srbije i regiona, duplo više nego prošle godine.

Selekciju ove godine čini 23 predstave iz Srbije i regiona, koje scenu shvataju kao prostor odgovornosti. One polaze od savremenog trenutka obeleženog društvenim lomovima, erozijom vrednosti i krizom smisla, i ispituju položaj pojedinca u sistemima koji proizvode nasilje, isključenje i zaborav.

Biter teatar - Mesec nezavisne scene
Biter teatar - Mesec nezavisne scene Foto: Bitef teatar

Predstave koje su izabrane su izvanredne i, naravno, neuporedive. Nije ovo takmičenje – ovo je repertoarski program. One su duboko urasle u stvarnost, empatične su, zapitane, bezobrazne, u sebe i društvo zagledane. Zajednički imenitelj je – razne su i stvarne. Nastale su iz prave potrebe, gađaju cilj u daljini i pogađaju sebe u srce. Kako jedino mora u pravom pozorištu. Ove predstave su nastale iz dobre namere. Njihove namere su u skladu sa dobrom. One su graditeljske. Grade spas zajednice.

Budžetski mizerne i raskošne u svojim prnjama od griza, glavna su dama na sceni regionalnog teatra. One su mala čuda u produkcionom smislu. 

Ne propustiteKulturaMesec nezavisne scene u Bitef teatru 2025: Četrnaest predstava iz Srbije i regiona na autentične načine ulaze u pozorišni dijalog sa savremenim svetom
Don Kihot i svi mi sanjari (4).jpg
KulturaOd autora predstava Hotel 88 i Lepa Brena project, predstava “Privatna proslava” u Bitefu: Romantična komedija o ljudima srednjih godina
Predstava privatna proslava.jpg
KulturaNa probi predstave "Privatna proslava": Na sceni Bitefa stiže urnebesna komedija, Jelisaveta Orašanin igra pevačicu, a tu je i poznati fudbaler
Privatna proslava foto Marijana Jankovic (2).jpg
KulturaBEOGRADSKA PREMIJERA PREDSTAVE "KING": Jedan od najnagrađivanijih komada donosi priču o čoveku koji se pretvara u Elvisa Prislija
pat-kinevane-in-fishambles-king-by-pat-kinevane-photo-by-maurice-gunning-.jpg

Bonus video: 

SIMULACIJA BITEFA: Umesto tradicionalnog festivala trodnevni bogat program (KURIR TV)  Izvor: Kurir televizija