Naredne nedelje u domaće bioskope stiže komedija "Svadba". Na velika platna reditelj i scenarista Igor Šeregi donosi urnebesnu, brzu i nepredvidivu priču o ljubavi, tajnama i porodičnim dramama koje izmiču kontroli.

Rene Bitorajac u filmu "Svadba"

Rene Bitorajac u filmu "Svadba"

Jednu od glavnih uloga tumači Rene Bitorajac, koji je zbog ove uloge morao da pusti brkove i ugoji se 20 kilograma. Zahtev je stigao od reditelja. Glumac ima obično oko 70 kilograma.

Rene je rođen je 2. marta 1972. godine u Zagrebu. Završio je osnovnu školu “Ivan Gundulić”, a sa sedam godina krenuo u Dramski studio Zagrebačkog kazališta mladih u klasi Zvjezdane Ladike, gde je ostao sve do završetka srednje škole. U tom periodu počeo je da glumi ne samo u amaterskim, već i u profesionalnim predstavama. Sa 12 godina bio je voditelj na otvaranju Dječjeg festivala u Šibeniku, a zatim je vodio dečju TV emisiju “Iz svijeta crtića”. Završio je Osnovnu muzičku školu za trubu, trenirao fudbal i karate, išao u školu jahanja. Nakon završene srednje škole “Centar za kulturu i umjetnost”, upisuje Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Neve Rošić i Tonka Lonze.

Rene u seriji "Područje bez signala" Foto: Promo, RTS

Na velikom platnu debitovao je 1981. godine u naučno – fantastičnom filmu “Gosti iz galaksije”, hrvatskog reditelja Dušana Vukotića. Posebnu popularnost Rene Bitorajac stekao je glumeći u veoma gledanim TV serijama “Naša mala klinika”, “Bitange i princeze”, “Zakon!”, “Drug Crni u NOB-u”.

U centru ove antiromantične komedije su dve dobrostojeće porodice - jedna iz Zagreba, druga iz Beograda, čiji se sin i kćerka zavole daleko od svojih rodnih gradova. Neplanirana trudnoća ubrzava upoznavanje njihovih roditelja, a svadba koja mora da se održi u strogoj tajnosti plete dinamičnu sagu punu humora, topline, ali i napetosti. Rezultat? Eksplozivna kombinacija smeha, tenzije i tipične balkanske "topline ". Impresivnu glumačku ekipu čine Dragan Bjelogrlić, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović i drugi.

Film Svadba

Autorsku ekipu koja spaja satiru sa realnošću čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup.

Nakom beogradske premijere u sredu u Sava centru, film "Svadba" će se od 29. januara naći u bioskopima širom zemlje i regiona, a distribucija filma je poverena "Art Visti".