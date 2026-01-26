Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira,

na kapiji zatvorenoj svetogorskog manastira?

„Već je prošlo tavno veče i nema se ponoć hvata.

Sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata.

Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge,

klonulo je moje telo, umorne su moje noge.

Al’ je krepka volja moja, što me noćas vama vodi,

da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi.

Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru,

i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru.

Otvor’te mi časni oci, manastirska teška vrata,

i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata“.

Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prnu

i s kreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu.

A na pragu hrama svetog gde se Božje ime slavi,

sa buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi.

On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete,

i ugleda čudeći se, bezazleno boso dete.

Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi,

ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi.

Za ruku ga otac uze, poljubi mu čelo bledo,

a kroz suze prošaputa: „Primamo te, milo čedo“.

Vekovi su prohujali, od čudesne one noći,

vekovi su prohujali i mnogi će jošte proći.

Al’ to dete jošte živi i njegova živi slava,

Jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin, Sveti Sava.