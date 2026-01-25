Slušaj vest



Student Aleksa Stefanović iz Pirota obeležio je prvo izdanje kviza "Superpotera" u 2026, koje je emitovano pred Božić na RTS. On je pokazao izuzetnu smirenost, znanje i koncentraciju savladavši sve tragače i osvojivši maksimalna 2.000.000 dinara. Njegov trijumf izazvao je snažne emocije u studiju - Aleksa nije krio suze radosnice, voditelj Jovan Memedović ga je zagrlio, a publika i tragači nagradili su ga dugim aplauzom, uz iskrene reči divljenja.

Foto: Privatna arhiva



Aleksa je bio takmičar i u "Slagalici" pre osam godina, kao srednjoškolac. Posle je kao student treće godine Elektrotehničkog fakulteta odneo pobedu. Trenutno je na studijama fotonike u Nemačkoj, o čemu govori za TV Ekran.

Titula rekordera "Superpotere" nosi veliku težinu. Šta se promenilo u vašem životu od učešća u kvizu (emitovanja vaše epizode) i da li su se slegli utisci?

- Drago mi je što sam bio u svom rodnom gradu tokom i neposredno nakon emitovanja epizode i u ovo praznično doba dodatno izmamio osmehe na lice sugrađanima. Nakon nekoliko nedelja život se polako vraća u normalu i nastavljamo sa svakodnevnim obavezama, uz uvek rado davanje intervjua.

Kako su vaši najbliži reagovali na pobedu i da li ste morali i od njih da krijete šta ste uradili u kvizu?

- Svi su bili oduševljeni i srećni, a sa mlađim bratom, koji je bio sa mnom na snimanju, uspešno sam sačuvao tajnu o rezultatima sve do emitovanja.

Foto: Adrenalin produkcija



Ostajete li pri odluci da se povlačite iz TV kvizova? Hoćemo li vas možda gledati kao novog tragača?

- Pobedom u "Superpoteri" zaokružio sam svoju takmičarsku TV karijeru i, kao Niko Rozberg, odlazim u penziju sa titulom. Uloga tragača bi svakako bila velika čast.

Srca publike ste osvojili kao učesnik "Slagalice". U kom kvizu je bilo teže pobediti i da li se razlikuje priprema?

- "Superpotera" je znatno dinamičniji kviz i zahteva maksimalan fokus u ta ključna dva minuta, dok je u slučaju "Slagalice" prostor za grešku veći. Osvajanje "Slagalice" ima težinu u tradicionalnom smislu, dok je "Superpotera" bila pokazatelj trenutne koncentracije i visprenosti, i meni lično draža i teža pobeda. Priprema je suštinski univerzalna za svaki kviz, mnogo pitanja mora da vam prođe kroz prste kako bi se stekla rutina i neka vrsta automatizma u ključnim trenucima.

1/10 Vidi galeriju Aleksa Stefanović Superpotera Foto: RTS Printscreen, Privatna arhiva, Adrenalin produkcija



Da li ćete osvojeni novac uložiti u dalje školovanje i kakvi su vaši planovi za 2026. godinu?

- Novac ide na štedni račun i biće kvalitetno potrošen kada se za to ukaže prilika. U ovoj godini planiram da započnem istraživanja i eksperimente u vezi sa doktorskim studijama, kao i da učestvujem u drugim naučnim projektima iz oblasti fotonike i senzorike.

Šta biste poručili mladima koji vole kvizove, ali se plaše da se prijave? Da li je hrabrost jednako važna kao i znanje, ili samo dobra priprema?

- Uz dobru i dugu pripremu, samopouzdanje i znanje će sami doći. Savetujem svima da se prijave za bilo koji kviz, nikad nije rano, a ni kasno za početak kvizaške karijere, a lični osećaj može biti samo pozitivan i podstaći vas za dalje ciljeve.

Kventin Tarantino Foto: Giovanna Onofri / Alamy / Profimedia

Filmovi i serije su, kažete, vaša slaba tačka. Koje su vam omiljene? Šta volite da gledate na televiziji?

- Trudim se da pokrijem sve žanrove, ali uvek posebno ističem filmove Kventina Tarantina, kao i one o Džejmsu Bondu. Od serija preferiram sitkome, poput "Ofisa" i "Štrebera". Na televiziji gledam pre svega sport, a onda i kvizove i kvalitetne filmove.

Ko je Aleksa Stefanović privatno?