Komičarski dueti su jedan od najdugovečnijih i najomiljenijih nastupa na scenama i na filmu. Dva komičara nastupaju zajedno, dopunjuju se, a suština humora su njihove razlike. One mogu biti fizičke i/ili karakterne - obično su komičarski dueti osobe različitog temperamenta i stava prema životu, a pošto su pritom najbolji prijatelji i partneri, upadaju u razne urnebesne situacije. Možda su najpoznatiji klasični dueti uparivanja "debeli i mršavi", na primer Stanlio i Olio ili Abot i Kostelo. Nešto kasnije, pedesetih godina prošlog veka, najpopularniji duet bili su Din Martin i Džeri Luis. Ciklus filmova ovih komičara i pevača počinje 26. januara na RTS 1 u večernjim terminima, s brzom reprizom sutradan po podne na RTS 2. I da šapnem ekskluzivu - nije ovo jedini ciklus komičarskih dueta koji RTS priprema - tokom godine biće emitovani i filmovi spomenutih Abota i Kostela.

Foto: Zorana Jevtić



Din Martin i Džeri Luis su upoznali su se u klubovima gde su nastupali. Martin je bio cenjeni klupski pevač, dok je Luis s promenljivim uspehom nastupao kao komičar, što nije bilo strano ni ovom prvom. Privukli su pažnju improvizacijama, gde je "kralju šmekera" Dinu Martinu frenetični Džeri Luis kvario pevanje svojim interpretacijama, ali su se i uklapali. Publici se ovaj spoj kul zavodnika Martina s blesavim i simpatičnim Luisom veoma svideo, pa su angažmani počeli da se množe, od nastupa po klubovima i pozorištima, preko radija, do filma. RTS će prikazati svih devet filmova iz druge polovine njihove saradnje, kad su radili kao već uspešan i dobro uigran tandem. Tempo snimanja bio je izuzetan - tih devet filmova snimljeno je za četiri godine, od 1953. do 1956, kad se duet razišao.



Dobitna formula Martina i Luisa bile su komedije adaptirane s njihovih pređašnjih nastupa. Komične situacije garnirane s pevanjem i zapleti koje pokreću njihove drastično drugačije ličnosti. Tempo rada ovog dueta nije bio samo na filmu - nastavili su da nastupaju i uživo, kao i po tadašnjim medijima. Iako su stekli popularnost, njihov odnos postajao je sve nezdraviji. Uostalom, ko ne bi poludeo od neprestanog prisustva osobe čiji zadatak i jeste da bude suprotnost i da bude iritantna i ometajući faktor? Dodatni problem predstavljala je činjenica da su filmovi Martina i Luisa bili shvatani najpre kao komedije, a tek posle kao mjuzikli. Zbog toga je Luisovo blesavljenje s vremenom počinjalo da uzima primat nad Martinovim hladnim šmekerajom. A i sam Luis je voleo da zadržava kreativnu kontrolu, pa su mu i ambicije rasle, uz želje da sam piše scenarije i režira.

Foto: Zorana Jevtić



Zanimljivo, a to će se videti i u ciklusu koji priprema RTS, spomenuto su primetili i tadašnji jugoslovenski filmski distributeri. Po prevodima naslova vidno je da se akcenat stavlja na Džerija Luisa, iako je na špicama prvo mesto pripadalo starijem Dinu Martinu, čoveku koji je imao karijeru i pre ortačenja s Luisom. Nakon filmova "Ukočen od straha", "Kadi" i "Najluđa trka", biće emitovani "Uživaj život, Džeri" i "Cirkus s Džerijem". Ova poslednja dva naslova imaju malo veze sa izvornim, kao i sa imenima likova, ali ostaju kao beleška za koga je publika najviše vezivala ove filmove.