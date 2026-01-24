Slušaj vest

Branislav Marković zvani Bane Točak iz Vladičinog Hana, multitalentovani stvaralac, pisac, režiser, muzičar i neprikosnoveni borac za očuvanje kulture u maloj sredini, preminuo je posle duge i teške bolesti u 64. godini života, prenosi VOM.

Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti, u Grupi za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, u Beogradu 1994. godinama. Bio je član Udruženja dramskih pisaca Srbije, Udruženja književnika Vranja i Udruženja novinara Srbije.

Publika je izuzetno volela komedije na južnom dijalektu: „Povratak iz Haga“ (2006), „Putovanje kroz guste grane“ (2008), „Proizvedeno u Holivudu“ (2010), „Kuvačke priče“ (2010), „Svemoguća misija“ (2012), „El Mud(r)indžo“ (2014), koje su igrane na scenama širom Srbije u izođenju Dragana Marjanovića – Bože .

Objavlјene knjige: „Pozajmlјena lica“ – drama, (2001), „Za njeno ime – SMS poezija (2006), „ROKI ZA PREKROT“ – savremena monokomedija.

Porodica će saučešće primati u nedelju, 25. januara u kapeli na groblјu u Prekodolcu, a sahrana je zakazana za 13 sati.

(Kurir.rs/VOM)