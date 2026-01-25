Nova beogradska opera i Opera i teatar Madlenijanum prvi put dovode u Beograd Hendlovu baroknu operu "Julije Cezar u Egiptu" u insceniranom izdanju. Ovaj nesvakidašnji događaj desiće se povodom Dana Madlenijanuma sutra, sa početkom u 19.30 časova.

Hendlova opera napisana je za londonsku publiku 1724. godine. Orkestar Nju Triniti barok pratiće operske soliste u ovoj produkciji, svirajući na istorijskim instrumentima iz epohe i u duhu istorijski informisanog izvođenja, a koncertmajstor je Italijan Simone Piri. Solisti koji će nastupiti u operskoj premijeri su: kao Julije Cezar (prvi car Rimljana) Sandro Rosi, kontratenor (Italija/Belgija), kao Kleopatra (kraljica Egipta) Radoslava Vorgić, sopran, kao Sesto Pompeo (sin Pompeja i Kornelije) Silvija Rađen Kumar, sopran (Hrvatska), kao Tolomeo (kralj Egipta i Kleopatrin brat) Hulija Portela Pinjon, mecosopran (Španija), kao Kornelija (žena Pompeja) Federika Moi, alt (Italija) i kao Ahila (Ptolomejev general i savetnik) Sreten Manojlović, bas-bariton.