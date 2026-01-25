Slušaj vest

Film Rajana Kuglera "Grešnici" (Sinners) oborio je rekord po broju nominacija za Oskara - čak 16. Ovaj horor prikazivao se u našim bioskopima u aprilu prošle godine, a u ovom trenutku dostupan je za gledanje na platformi HBO Maks. Tvorac hitova "Crni panter" i "Krid" u ovom ostvarenju dvostruku ulogu dodelio je Majklu B. Džordanu. Radnja prati dvojicu braće blizanaca koji pokušavaju da ostave svoju mračnu prošlost iza sebe. Vraćaju se u rodni grad kako bi započeli iz početka, ali ih tamo dočekuje još veće zlo - ono koje ih nikad nije napustilo. "Ako nastaviš da plešeš s đavolom, jednog dana će ti doći na prag", upozorava jeziva rečenica iz filma, koja najavljuje borbu ne samo s natprirodnim silama već i sa unutrašnjim demonima.

Film Grešnici imao je čak 16 nominacija za Oskara



Film je sniman najmodernijom tehnologijom - IMAX 15/65 mm kamerama - s ciljem da pruži maksimalno filmsko iskustvo. Uz Džordana, glumačku ekipu čine i Hejli Stajnfeld, Džek O'Konel, Vunmi Mosaku, Džejmi Lauson, Omar Miler, te legendarni Lorens Fišburn. Ovo nije samo još jedan horor - Kugler ga opisuje kao ličnu posvetu ljubavi prema bioskopima i zajedničkom doživljaju gledanja filmova. "Grešnici" je film stvoren za veliko platno i publiku koja želi da oseti svaki trzaj straha, svaku emociju, svaku tišinu koja prethodi kriku.

Majkl B. Džordan naglasio je kako mu je ovaj projekat važan jer ga je Kugler lično pozvao da bude deo priče - filma koji istražuje teme greha, iskupljenja i tame koju svako od nas nosi duboko u sebi. S neverovatnim vizuelnim stilom, vrhunskom muzikom Ludviga Jeransona, kostimima dobitnice Oskara Rut E. Karter i hipnotizirajućom kamerom Otom Durald Arkapo, "Grešnici" obećavaju da će biti možda najprijatnije iznenađenje dodele priznanja Američke filmske akademije.



- Svakog dana sam bio impresioniran onim što moji saradnici rade. Drago mi je što su prepoznati od svojih kolega. Znam da sam pristrasan, ali verujem da su ljudi s kojima radim među najboljima na svetu - rekao je reditelj.

Na pitanje da li su se ukućani rano probudili kako bi pratili objavu nominacija, Kugler je uz osmeh rekao da su jednostavno uključili Jutjub.

- Ništa se nije promenilo - rekao je on, dodajući da ga, uprkos velikom uspehu, i dalje čekaju svakodnevne obaveze.

- I dalje vodim decu u školu - našalio se.



Ovogodišnje nominacije još jednom su pokazale da, bez obzira na slavu i uspeh, trenutak kada Akademija izgovori nečije ime ostaje duboko ličan, emotivan i za mnoge nezaboravan. Dodela Oskara, 98. po redu, biće održana 15. marta.