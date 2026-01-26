Slušaj vest

Godina 2026. započinje u znaku nove HBO hit serije "Vitez sedam kraljevstava", koja je 19. januara u ponudi HBO maks striming platforme, ali i na program HBO kanala od 20 sati. Sto godina pre događaja iz "Igre prestola"dva neverovatna junaka lutala su Vesterosom. Mladi, naivni, ali hrabri vitez ser Dankan Visoki i njegov maleni štitonoša Eg. Radnja je smeštena u doba kada Targarjeni još uvek vladaju Gvozdenim prestolom, a sećanje na poslednjeg zmaja još nije izbledelo. Velike sudbine, moćni neprijatelji i opasne pustolovine čekaju ove neobične i neuporedive prijatelje. U glavnoj ulozi je Piter Klefi, koji ekskluzivno za Kurir i TV Ekran govori o svom najozbiljnijem glumačkom angažmanu i novoj priči iz univerzuma Džordža R. R. Martina.

Kako ste završili u svetu glume?

- Bio sam ragbista, ali sam morao da prestanem da igram ragbi kada su obaveze oko glume počele da se gomilaju. Ragbi je prilično surov i nasilan - modrica ispod oka je najmanja briga. Tako da gluma baš i ne ide ruku podruku sa ragbijem.

Kako ste dobili ulogu ser Dankana?

- Moj agent iz Velike Britanije poslao mi je kratak opis i tražio da snimim probni snimak. Bio sam veliki fan "Igre prestola", originalne serije, i naravno da sam poznavao taj svet, ali nisam znao za knjigu "Vitez sedam kraljevstava". Čuo sam povremeno za ser Dankana Visokog, ali sam dobio nekoliko scena, nisam baš znao šta su tačno i samo sam pokušao da dam najbolje od sebe. Onda sam dobio poziv za uži krug i pomislio: "O bože, izgleda da im se nešto dopalo." Kako ideš dalje, sve si bliže... gubio sam san i bio prestravljen jer sam znao koliko sam blizu. Valjda sam ipak nešto uradio kako treba kad sam na kraju dobio ulogu.

Kada ste prvi put upoznali Dekstera (Sol Ansel, glumi Ega)?

- Upoznao sam Dekstera u poslednjem krugu audicija, u kancelariji Lusi Bevan, kasting direktorke. Ako ga nisi sreo, odmah te pogodi neverovatna zrelost koju ima, daleko iznad njegovih godina. I pritom je fantastičan glumac. Odmah smo kliknuli dok smo zajedno radili različite scene.

Kako biste opisali Dankana?

- Dank je neko ko je morao da savlada ogromne životne prepreke. Dolazi iz zaista, zaista lošeg okruženja - verovatno najgoreg mesta u Vesterosu, iz Buveće Čaršije, gde moraš da se boriš zubima i noktima samo da bi preživeo. Sada samo pokušava da pronađe svoje mesto u svetu. Imao je sreću da ga, posle tako teškog detinjstva, prihvati njegov učitelj ser Arlan od Penitrija, na koga se mnogo ugledao. Ser Arlan ga je naučio kako da bude dobar i častan vitez. A kao što svaki fan "Igre prestola" zna, to u ovom svetu često nije lako pronaći. Mnogi su spremni na sve da bi napredovali, da zabijaju nož u leđa drugima, dok Dank pokušava da živi po pristojnom kodeksu časti. Svet Vesterosa taj kodeks stalno stavlja na probu. Suština priče je Dankova potraga za sopstvenim identitetom. On je prilično anksiozan, sa malo samopouzdanja, pa je to istovremeno i simpatično i duhovito - gledati ga kako doživljava taj svet može biti veoma zabavno.

Humor je važan deo "Viteza sedam kraljevstava". Odakle dolazi?

- Mislim da serija donosi svežu perspektivu sveta "Igre prestola", a humor proizlazi iz Dankovog doživljaja tih krajnje nezgodnih situacija i ljudi koje sreće na livadi Ešford, gde se turnir održava. Napisano je tako da uopšte ne mora da bude smešno - moglo bi da se igra krajnje ozbiljno. Ali mislim da je Ira Parker želeo diskretan humor koji se provlači kroz celu priču, sitne momente i reakcije u određenim situacijama. Oduvek sam voleo komediju i dobre komičare - počeo sam pišući skečeve i objavljujući ih na društvenim mrežama. Drago mi je što sam makar delimično mogao to da prenesem ovde.

Postoji i pomalo momenat "srednjovekovni otac Ted"...

- Tačno! I to je, usput rečeno, veliki kompliment. Irski duh je deo svega toga. Bio sam prilično nervozan jer su želeli da Dank ima irski akcenat, a ja sam mnogo audicija snimao s londonskim, prigradskim izgovorom. Ali lično mislim da je irski akcenat bio pravi izbor za Danka i da dodatno doprinosi humoru.

Da li je Dank zamišljen kao izuzetno nadaren borac ili pre svega kao krupan momak?

- Rekao bih da je kombinacija oba. Očigledno je velik i snažan, a njegov učitelj ga je obučio do osnovnog nivoa. Ali tu je i iskustvo odrastanja u Buvećoj Čaršiji - glad, očaj i stalna borba za opstanak. Upravo to ga, verovatno, na kraju i gura preko granice.

Da li je teže igrati suštinski dobru osobu nego negativca?

- Mislim da jeste. Mnogi glumci će reći da je zabavnije igrati negativca. Imao sam priliku za to svega nekoliko puta u ovoj, zasad kratkoj karijeri, ali i dalje je veliko zadovoljstvo igrati Danka. Njegova prošlost, ljudi koje sreće, njegov moralni kodeks i način na koji pokušava da se snađe u svetu - svega toga ima napretek. Bio je izazov, ali i jedan veoma lep izazov.

Koje veštine ste morali da naučite za ovu ulogu?

- Osnovno jahanje sam naučio još dok sam radio na seriji "Vikinzi: Valhala", ali ovde sam imao dva meseca priprema pre početka prve sezone. Tom, Ben i Ema iz ekipe "The Devil's Horsemen" doveli su me do nivoa na koji sam sada stvarno ponosan. Sa majčine strane porodice svi su veoma vezani za konje. Imam rođaku koja je uspešna u preponskom jahanju, pa sada kad odem kući, jašem sa njenim ocem, svojim ludim ujakom Frenkijem - koji, inače, ima samo jednu nogu.

Kako je bilo na turnirima sa kopljima?

- Koplje nije od punog metala ili čelika, pa je lakše nego što deluje, ali ipak nije baš lagano. Nisam imao mnogo prilike da to radim, ne zato što nisam mogao, već zbog prenatrpanog rasporeda - kaskaderska ekipa je snimala što više borbi dok smo mi završavali ostale scene u studiju u Belfastu. Fin Benet, koji igra Ariona Targarjena, i ja proveli smo dva, možda tri puna dana u Glenarmu snimajući scene u kojima mi se skida kaciga. Do tada se borilište pretvorilo u blato i vodu. Bilo je irsko leto, lila je kiša, haos - a još su se pojavile i ose, koje su se skupljale zbog veštačke krvi sa šećerom. Naši sjajni kaskaderi Zak i Jula bili su veoma iscrpljeni. Ali odradili su fantastičan posao. Razvalili su.

Koji su vam bili najteži dani snimanja?

- Bilo je naporno i trudio sam se da se što bolje pripremim, ali iskreno - nije bilo ničega što mi se nije dopalo. Ne smetaju mi stvari poput skidanja ili sličnih scena. Sve mi je to bilo smešno. A scena sa izmetom na početku bila je verovatno jedan od najsmešnijih dana koje sam ikada imao na setu. Ne brinite, nije bio pravi.

Gde ste snimali?

- Ceo kamp na livadi Ešford sniman je u Glenarmu, u Severnoj Irskoj. Već sam radio dve sezone serije "Wreck" ovde, tako da sam veći deo glumačkog života proveo u Belfastu. Vreme jeste izazovno, ali to se potpuno zaboravi zbog ekipe sa kojom radiš. Mnoge od njih znam godinama i zaista su divni ljudi. Radilo se dugo i naporno, ali sve je lakše kada dođeš na posao i vidiš da su svi nasmejani. Statisti koji su učestvovali u turnirima stajali su na pljusku satima i niko se nije žalio. Posle smo izlazili, popili bezbroj piva i bilo je sjajno. Nisam mislio da ću se emotivno vezati, ali poslednjeg dana u Glenarmu, dok sam bio u prikolici, čuo sam kako svi pevaju i viču. Prišunjao sam se i morao sam svima da se zahvalim. Kad budete gledali seriju, videćete da su oni jednako zaslužni za atmosferu kao i svi ostali. Umalo nisam pustio suzu, ali sam pobegao pre nego što sam se rasplakao.

Za fanove "Igre prestola" koji ne poznaju Danka i Ega - čime će ih ova serija iznenaditi?

- Ova priča je drugačija jer se pripoveda iz ugla nekoga ko je niže i od niskorođenog. Vi ste bukvalno u blatu livade Ešford, među običnim svetom. Da, pojavljuju se Targarjeni, ali ih vidite onako kako izgledaju iz perspektive nekoga sa dna. Mislim da je to ključna razlika u odnosu na druge serije. Znam da ljudi vole novele i nadam se da smo im odali dužno poštovanje - ako bog da. U suprotnom, moja glava ide na kolac.