Slušaj vest

U ponedeljak 26. januara u 19 časova održaće se otvaranje likovne izložbe portreta velikana Beogradskog dramskog pozorišta i promocija monografije o glumcu i književniku Zoranu Rankiću. Svi posetioci imaće priliku da uživaju u ovim radovima u Galeriji Pozorišnog muzeja u Zaječaru, od 26 do 30. januara.

Autor izložbe je Zvezdana Stanković, novinarka, grafičar i dugogodišnji Rankićev saradnik, ujedno i autor monografije "Nekoliko stvari o životu Zorana Rankića", čiji je izdavač Beogradsko dramsko pozorište u kome je Rankić 40 godina bio prvak Drame.

Plakat za najavu promocije i Izložbe posvecene Z. Rankicu Foto: Promo

Na izložbi pod nazivom Velikani Pozorišta na Krstu, sem portreta 24 glumca koji su označili zlatni period ovog pozorišta, biće izložene Rankićeve lične i fotografije iz predstava, kratke crtice o njegovim kolegama glumcima, njegove pesme, aforizmi...

O Rankiću će sem autorke izložbe govoriti i glumac Milan Caci Mihailović i glumica Tamara Milčić.

Zoran Rankić (1935-2019) ostvario je preko 150 pozorišnih i 25 TV uloga. Sterijinu nagradu za glumu dobio je 1961. za tri uloge u radio drami Slobodana Markovića De Profundis. Pozorišnu karijeru započeo je 1955. u Narodnom pozorištu u Sarajevu, gde je, u

tandemu sa rediteljem Borom Draškovićem, bio predvodnik avangardnog teatra, a glavne uloge u Joneskovoj Lekciji, Domanovićevoj Stradiji kao i uloge u Šeksipirovim komadima preporučile su ga za prestonički teatar. Poeziju je pisao od rane mladosti ali tek poslednjih decenija objavio je nekoliko knjiga poezije koje su dobile izuzetno pohvalne ocene od tadašnje književne kritike.

Rankić je bio veoma poznat i priznat aforističar osobenog stila, a među mnogobrojnim nagradama koje je dobio za satiru ističe se nagrada

Radoje Domanović, 2015. za životno delo u oblasti humora i satire, kao i Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, 2012. godine, za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos širenju kulture.