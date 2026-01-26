Slušaj vest

Kultni film "Maratonci trče počasni krug" Slobodana Šijana, decenijama obožavaju generacije gledalaca. Gotovo da nema čoveka, niti deteta starijeg od 10 godina da ne zna makar jednu repliku iz "Maratonaca". "Ako si glup, nisi gluv", "Jesi pogodio vazduh". Ali, malo ljudi zna da je opera Đani Skiki urnebesno smešna na isti način, i da se glavni likovi u ovoj čuvenoj komičnoj operi Đakoma Pučinija na isti način sukobljavaju oko nasledstva kao junaci "Maratonaca".

Radnja opere temelji se na priči iz Danteovog Pakla u kojoj se Đani Skiki spominje kao grešnik osuđen na večne muke zbog lažnog predstavljanja i prevare u vezi s testamentom.



Pučinijev libretista, Đovakino Forcano, adaptirao je ovu epizodu u zabavnu i satiričnu priču, smeštenu u 13. vek, u Firenci.

Nakon smrti bogatog tvrdice Buoza Donatija njegovi rođaci se okupljaju u njegovoj kući i čitajući testament shvataju da je Buozo svoje bogatstvo zaveštao crkvi, njih ostavljajući praznih ruku. U očajničkom pokušaju da povrate nasledstvo, obraćaju se prevarantu Đaniju Skikiju koji se predstavlja kao pokojnik i diktira novi testament. To dovodi do niza komičnih situacija, obrta, i smehotresnog i neočekivanog raspleta.

Na sličan način se u "Maratoncima" oko nasledstva sukobljavaju četiri generacije muškaraca, posle smrti čukunčukundede Pantelije. I kao u Skikiju čitaju lažni testament u želji da se domognu Pantelijine imovine.



Ako volite Kristinu, Đenku, Lakija, Bilija i ostale likove u Maratoncima, obožavaćete i porodicu Di Donati, Buaza, Citu, Rinuča, Gerarda, Nelu, Beta, Simonea, Marka, Česku, Gerardina, Korneliju-Flaviju, Druzilu-Oktaviju, kao i Đanija Skikija i njegovu ćerku Lauretu.



Buoza di Donatija, bogatu škrticu oko čijeg nasledstva nastaje zaplet, igra David Vještica. Prevaranta Đanija Skikija igra Nebojša Babić, Lauretu njegovu kći Nevena Đoković, udovicu Citu Martina Koljenšić, Rinuča, siroče i slikara amatera, Stevan Karanac, Citinog sina Gerarda III di Donatija, Dušan Dakić, njegovu ženu Nelu, Andriana Petrovski, rođaka Beta Nikola Basta, bratanca Simonea, lokalnog odobrnika, Goran Krneta. Njegovog sina igr Marka Branislav Stankov, a Jovana Kovačević njegovu suprugu Česku. Buozovog unuka Geradina IV Di Donatija igra Elena Gavrilović. Olivera Bojović nastupa kao Kornelija-Flavija, Citina druga unuka, a Lara Lelović kao Citina treća unuka Druzila-Oktavija. Notara igra Igor Ksionžik, doktora Spinočela Bojan Zdravić, a Buozve obućara i farbara Pinelina, odnosno Guča igraju Predrag Šepelj i Aleksej Darabuc. Učestvuje Orkestar Opere SNP.

Opera Đani Skiki izvedena je 1918. godine, a radnja "Maratonaca" takođe se dešava između dva svetska rata. Ako volite "Maratonce", i uz operu Đani Skiki smejaćate se do suza.

Opera je na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta u utorak 27. januara od 19 sati. Ulaznice se mogu kupiti onjaln ili na blagajni SNP.

