Nikola Simić(1934–2014) bio je jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih glumaca, čije uloge su obeležile više generacija i ostavile neizbrisiv trag u domaćoj kulturi. Rođen je u Beogradu, a prve profesionalne korake napravio je kao student u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je zabeležio svoje prve uloge i pokazao izuzetnu scensku harizmu.

Filmska i televizijska karijera

Na filmu je debitovao 1957. godine u ostvarenju „Subotom uveče“, a tokom svoje karijere ostao je prepoznatljiv po nezaboravnim ulogama:

Dimitrije Pantić u „Tesnoj koži“

Sava Mitrović u „Lafu u srcu“

Ostojić u „Srećnim ljudima“

Tripko u „Jagodi u supermarketu“

Mića u „Ljubavi, navici, panici“

Tokom šezdesetih i sedamdesetih, Simić je igrao u brojnim filmovima i televizijskim serijama koje su postale kultne:

„Ljubav i moda“

„Narodni poslanik“

„Pre rata“

„TV Bukvar“

„Rađanje radnog naroda“

„Diplomci“

„Buba u uhu“

„Crni petak“

„Hitler iz našeg sokaka“

„Više od igre“

„Sumnjivo lice“

Pogledajte fotografiju Nikole Simića iz mladosti: fotografija s pozornice, s glumicom Snežanom Nikšić iz 1965.

Pored filmova, Simić je bio omiljen na televiziji i u pozorištu, gde je pokazao svestranost i talent za komične i dramske uloge. Njegov rad u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i saradnja sa brojnim renomiranim rediteljima i glumcima učvrstili su njegov status legende domaće scene.

Privatni život i poslednji dani

Nikola Simić: fotografija iz Pule, nastala 1975. godine.

Simić je preminuo 9. novembra 2014. godine u 81. godini, nakon borbe sa rakom prostate, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, pored svog brata Slavka Simića, takođe istaknutog glumca.

Slavko Simić je 1970. godine u razgovoru za TV Reviju otkrio da je upravo on uticao na svog mlađeg brata Nikolu da počne da se bavi glumom.

Slavko Simić i Ljubiša Samardžić u seriji Vruć vetar Foto: Printscreen/Youtube

- Verovatno da sam ja uticao na svog mlađeg brata Nikolu. Ja sam od najranijeg detinjstva želeo da postanem glumac. Odlazio sam u pozorište, postao sam član dramske družine, odlazio na probe. Često je sa mnom išao i Nikola. Možda je to uticalo na njega da zavoli glumu - prisetio se tom prilikom Slavko.

Njegov brat Nikola, otkrio je u jednom od intervjua kako ga je Slavko nasamario, kada je poželeo da se upiše u srednju umetničku školu u Novom Sadu.

Slavko Simić u seriji Otvorena vrata Foto: Printscreen YouTube

- U nižim razredima gimnazije sam lepo slikao, pa sam, u vreme kad je moj brat Slavko bio glumac i profesor glume u Novom Sadu, u istom gradu polagao prijemni ispit za srednju umetničku školu. Ali, on mi je javio da prijemni nisam položio, pa sam završio Akademiju za glumu. Međutim, pre deset godina sam saznao pravu istinu. Slavko mi je pred kraj života, ničim izazvan, preneo pozdrav neke žene koja žali što nisam pošao u umetničku školu, kad sam već "položio prijemni ispit"...

Slavko Simić Foto: Printskrin

Ništa nisam pitao Slavka, a sve sam razumeo. On je u vreme boravka u Novom Sadu živeo sam. Ja bih mu tu bio samo smetnja. Zato mi je, nesvesno, javio da nisam položio prijemni i tako me iz slikarstva uveo u glumu - rekao je jednom prilikom Nikola.

