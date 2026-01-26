Slušaj vest

KomemoracijaBlagici Beti Đorđević, pevačkoj divi koja je preminula 20. januara u 82. godini, održana je danas, 26. januara, u mts dvorani u Beogradu.

Članovi porodice, prijatelji i poštovaoci lika i dela Beti Đorđević okupili su se da odaju poštu preminuloj pevačici i prisete se neizbrisivog traga koji je ostavila na muzičkoj sceni Srbije.

U galeriji pogledajte ko je sve došao na komemoraciju Beti Đorđević:

1/11 Vidi galeriju Komemoracija Beti Đorđević u mts dvorani Foto: Marko Karović

Na komemorativnom skupu govorili su Peđa Milojević, ispred produkcije Beti Đorđević, muzičar Jovan Maljoković, unuka Beti Đorđević Kristina Đurić, PR Jugotona Natalija Cajić, scenaristkinja Ana Janković i PR mts dvorane Jelena Kostadinović Burazor.

Pevačica Jelena stigla na komemoraciju Beti Đorđević Izvor: MONDO/Ana Živančević

Među prvima je stigla pevačica Jellena, koju dugo nismo imali prilke da vidimo u javnosti, a tu su i Milica Dugalić i Lav Grigorije Pajkić, inače sin Isidore Bjelice, koji je došao ispred Ministarstva kulture.

Ministar Selaković stigao na komemoraciju Beti Đorđević, izjavio saučešće porodici Izvor: MONDO/Ana Živančević

Na komemorativni skup posvećen Beti Đorđević došao je i ministar kulture Nikola Selaković.

U galeriji pogledajte fotografije ministra kulture Nikole Selakovića na komemoraciji Beti Đorđević:

1/3 Vidi galeriju Ministar kulture Nikola Selaković na komemoraciji Beti Đorđević Foto: Marko Karović

Uvodnu reč na komemoraciji imala je Jelena Kostadinović Burazor, predstavnica za medije mts dvorane. Ona je istakla da je Beti Đorđević u aprilu prošle godine postala vlasnik mts nagrade koja je napravljena od bakarnog krova nekadašnjeg Doma sindikata, današnje mts dvorane.

Peđa Milojević se prisutnima obratio ispred produkcije Beti Đorđević:

Peđa Milojević na komemoraciji Beti Đorđević Foto: Marko Karović

- Naša Betka nas je i danas okupila ovde. Nažalost, ne podvodom koji smo mi želeli, a ni ona sama, jer je bila puna života - rekao je Milojević između ostalog.

komemoracija Beti Đorđević Izvor: Kurir televizija

Nakon govora je puštena pesma koju je trebalo da Beti Đorđević izvede na ovogodišnjem izdanju festivala Beogradsko proleće. Unuka Beti Đorđević, Kristina Đurić, sve vreme je brisala suze.

Unuka Beti Đorđević u suzama na komemoraciji Foto: Marko Karović

- Beti se radovala praunučetu koje je na putu, nacionalnoj penziji, predstojećem nastupu na Beogradskom proleću. Nažalost, ništa od ovoga nije dočekala - zaključio je MIlojević.



Unuka ne prestaje da plače: Premijerno puštena pesma Beti Đorđević koju je snimila pred smrt Izvor: MONDO/Ana Živančević

Muzičar Jovan Maljoković je kroz suze govorio o pevačkoj divi.

- Ne mogu da verujem da Beti nije ovde sa nama. Pre 20 dana sam razgovarao sa njom. Bili smo jako dobri i iskreni prijatelji. Beti je bila veoma srećna kada je mene i moju Nevenku pozvala u svoj mali stančić. Veoma je teško razumeti Beti Đorđević. malo je takvih osoba koje se rađaju - rekao je muzičar kroz suze, a potom nastavio:

Jovan Maljoković na komemoraciji Beti Đorđević Foto: Marko Karović

- Kada se pojavila Beti, to je bio pravi potres u Beogradu pre 50 godina. Ona i njen suprug su izazvali takvu atrakciju, to je bila muzička revolucija šta su oni doneli u Beograd. Njih nažalost dugo vremena ljudi nisu mogli da razumeju i shvate. Kada sam čuo ono što je Beti poslednje snimila, da su snimili pesmu Arsena Dedića o mladosti, to je remek-delo. Pomagao joj je Rambo Amadeus u radu na pesmi. Beti je imala božanstven glas, svetski. Treba da volimo Beti Đorđević, jednu predivnu, skromnu ženu - zaključio.

Jovan Maljoković Izvor: MONDO/Ana Živančević

U čast Beti Đorđević govorio je i Branko Marković, član orkestra.

Branko Marković, član orkestra Beti Đorđević Foto: Marko Karović

- Ja sam bio član orkestra koji je Beti pratio poslednjih 10 godina. Bio je jako zanimljiv rad na dva koloseka koji je ona spojila u jedan, to su bili džez i pop - počeo je Marković, a potom zaplakao.



- Moj najveći utisak je bio ta njena fragilnost… - jedva je izgovorio muzičar, koji je prekinuo govor jer od suza nije mogao da priča.

Tanja Šikić, PR muzičke kuće PGP RTS, istakla je životnu radost koju je Beti Đorđević posedovala.

Tanja Šikić na komemoraciji Beti Đorđević Foto: Marko Karović

- Beti je bila sinonim dobrote i radosti, stub i inspiracija, čak i onda kada se činilo da nema nade. Sa ponosom ćemo čuvati svaki snimak na kome je ovekovečen njen glas. Moja crvena haljina je danas zbog Beti, jer je Beti bila radost. Radovali smo se zajedno Betinoj nacionalnoj penziji - rekla je.

Natalija Cajić, PR Jugotona, otkrila je da je Beti planirala proslavu nacionalne penzije.

- Ne mogu da verujem da smo se okupili da pričamo o Beti na ovakav način. Planirali smo da se okupimo da proslavimo njen rođendan i dobijanje nacionalne penzije posle Svetog Jovana. Izgubili smo veliku prijateljicu. Ja sam izgubila veliku podršku. Beti je živela sa velikom tugom za sinom. Stalno je gradila ljubazne, nežne, korektne odnose sa svima.

Foto: Marko Karović

Scenaristkinja filma o Beti Đorđević, koji će uskoro biti pred publikom, konstatovala je da je Beti Đorđević bila ličnost svetskog kalibra.

- Beti je bila naš ambasador u svetu, nismo ni svesni koliko je velika i značajna za nas. Njena karijera je jedna od najbolnijih i najuzbudljivija priča na ovim prostorima. Beti je bila jako skromna, prava dama, pristupačna i srdačna. Bila je svetska ličnost, neko ko je inspirisao velikane - rekla je u suzama scenaristkinja filma o Beti Đorđević, Ana Janković.

Biografija Beti Đorđević

Blagica Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1944. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-ih godina. Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom nastupala je u američkim klubovima u Zapadnoj Nemačkoj, a nakon toga su je upoznali gosti i posetioci beogradskog Hotela Jugoslavija, gde ih je iz večeri u veče oduševljavala svojim glasom i talentom.

U galeriji pogledajte fotografije Beti Đorđević:

1/6 Vidi galeriju Beti Đorđević Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Damir Derivšagić

Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine. Od tada do početka 80-ih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split... Veliku popularnost donela joj je pesma "Počnimo ljubav ispočetka", Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proleću 1976. godine.

Dolaskom novih trendova, Beti se donekle povukla sa scene. Povremeno je nastavila da peva u beogradskim klubovima za probranu publiku. Diskografska kuća City records objavila je 2012. godine njen CD sa 23 najpoznatije pesme pod nazivom "The best of Beti Đorđević".

Beti je 2016. godine snimila singl Žarka Dančua "Nisam znala".Na Beoviziji 2018. godine, nastupila je sa Rambom Amadeusom, zajednički su izveli numeru "Nema te". Sa Jovan Maljoković bendom je 2020. godine objavila singl singl "Jedan pogled". Beti je prošle godine na obnovljenom festivalu "Beogradsko proleće" dobila specijalnu "mts nagradu" napravljenu od bakarnog dela krova nekadašnje dvorane Doma sindikata.

Video - Beti Đorđević: Nisam mogla da koketiram sa turbo folkom