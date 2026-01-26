Slušaj vest

Nije prošlo ni nedelju dana od prve premijere filma "Svadba", a publika u regionu je potpuno opčinjena novom komedijom reditelja Igora Šeregija. Prema poslednjim podacima, za samo pet dana prikazivanja u Hrvatskoj i BiH, film "Svadba" je pogledalo više od 200.000 gledalaca (Hrvatska 170.496 i BiH 49.067 gledalaca).

Premijere u regionu i veliko interesovanje u Beogradu

Nakon premijernih prikazivanja u Zagrebu, Sarajevu i Banja Luci, svečana premijera u Beogradu zakazana je za 28.01. u Plavoj dvorani Sava centra, a karte za ovu filmsku svečanost prodate su, takođe, u rekordnom roku.

O čemu govori film "Svadba"

Film "Svadba" donosi urnebesnu, brzu i nepredvidivu priču o ljubavi, tajnama i porodičnim dramama koje izmiču kontroli. U centru ove antiromantične komedije su dve dobrostojeće porodice - jedna iz Zagreba, druga iz Beograda, čiji se sin i kćerka zavole daleko od svojih rodnih gradova. Ipak neplanirana trudnoća ubrzava upoznavanje njihovih roditelja, a svadba koja mora da se održi u strogoj tajnosti plete dinamičnu sagu punu humora, topline, ali i napetosti. Rezultat? Eksplozivna kombinacija smeha, tenzije i tipične balkanske "topline".

Glumačka ekipa

Impresivnu glumačku ekipu čine Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Marko Miljković, Nevena Nerandžić, Janko Popović Volarić, Goran Grgić.

Autorski tim čine reditelj i scenarista Igor Šeregi, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup, koji zajedno donose autentičnu priču u kojoj se satira vešto prepliće sa realnošću. Film „Svadba“nastao je u produkciji Eclectice, u saradnji sa produkcijskom kućom Viktorija Film, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić.

Bioskopska distribucija u Srbiji

Nakom beogradske premijere, film "Svadba" će se od 29. januara naći u bioskopima širom zemlje, a distribucija filma je poverena "Art Visti".

