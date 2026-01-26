Slušaj vest

Tradicionalna, 15. po redu Svetosavska akademijaUdruženja književnika Srbije okupila je danas, 26. januara 2026. godine, poklonike i prijatelje književnosti, kulture i tradicije. Svečanost je održana u Svečanoj sali Udruženja književnika Srbije.

Duhovni blagoslov i muzički uvod

Skup je blagoslovio otac Arsenije, nastojatelj manastira Ribnica, nakon čega je prvakinja Beogradske opere, sopranistkinja Jasmina Trumbetaš Petrović, izvela Svetosavsku himnu "Uskliknimo s ljubavlju".

Zahvalnost povodom jubileja UKS-a

15. Svetosavska akademija Udruženja književnika Srbije Foto: Ustupljene fotografije

Ovo je bila prilika da se krovno nacionalno i reprezentativno književno udruženje, Udruženje književnika Srbije, zahvali darodavcima, donatorima i svima koji su pomogli da UKS na dostojan način obeleži 120 godina postojanja, veliki jubilej obeležen tokom prethodne godine.

Poruke predsednika i beseda

Miloš Janković, predsednik Udruženja književnika Srbije, istakao je izuzetan značaj te pomoći, bez koje bi 2025. godina ostala nezapisana u vremenu, ali zapamćena kao godina nemara srpskih institucija prema velikanima srpske književnosti koji su stvarali i gradili UKS – od Sime Matavulja, preko Isidore Sekulić, Crnjanskog, do Ive Andrića.

Tom prilikom Janković je dodelio statutarnа priznanja za 2025. godinu. Besednik na akademiji bio je Milan Lukić, koji je podsetio na prosvetiteljsku ulogu Svetog Save i uputio poruku o značaju očuvanja dobrote, lepote i tradicije.

Akademija bez tehničkih problema

15. Svetosavska akademija Udruženja književnika Srbije Foto: Ustupljene fotografije

Dan je protekao bez kiše, pa zgrada Udruženja književnika Srbije u Francuskoj ulici broj 7, koja još uvek nije renovirana, ovog puta nije prokišnjavala.

Dodela Svetosavskih zahvalnica

Udruženje književnika Srbije uručilo je Svetosavska Blagodarja, priznanja koja se dodeljuju zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos ugledu i razvoju Udruženja književnika Srbije, kao i za očuvanje tradicije književnog esnafa između dva Savindana.

Dobitnici priznanja

Dobitnici Zlatne plakete: Živorad Ajdačić, Vidak Maslovarić, Rada Komazec, Ratomir Timotijević i Mocart fondacija.

Dobitnici Svetosavskog Blagodarja: Katrina Kostić, Rade Kecojević, Petar Todorović, DMV industrijski kontrolni sistemi Niš, Mirjana Kovačević, Božidar Pešev, Karlo Minić, Bratislav Milanović, Milivoj Forgić, Nataša Radulović, Dragan Kalajanović, Dragana Vukićević, Dom zdravlja Vizim, Marija Sloboda, Bojana Antonić, Institut za dečju književnost i Iva Draškić Vićanović.

