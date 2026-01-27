Slušaj vest

Više od 70.000 ulaznica prodato je u Hrvatskoj zafilm "Svadba", a takom prvo vikenda prikazivanja pogledalo ga je 220.000 ljudi. Za nešto više od 24 sata ovu komediju, iza koje kao scenarista i reditelj stojiIgor Šeregi, videće i publika u Srbiji - prvo na premijeri u Sava centru u Beogradu.

1/6 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Svadba" Foto: Ivan Buvinić



"Svadba" govori o ljubavi između Hrvatice i Srbina, ali fokus nije na njima, već na njihovim porodicama - roditeljima koji se ne podnose, nose teret prošlosti i svet gledaju iz potpuno suprotnih uglova. Šeregi za Kurir otkriva tajne sa snimanja i kako je birao glumce.

"Svadba" je u Zagrebu i Hrvatskoj izazvala pravi filmski požar i već je oborila neke rekorde. Imate li veću tremu pred premijeru u Beogradu?

- Naravno da mi nije svejedno pred beogradsku premijeru, pogotovo kad se setim da otvaramo na tako kultnom mestu kao što je Sava centar. Bio bih u puno većem stresu da nisam doživeo reakcije publike u Zagrebu, Banjaluci i Sarajevu. Nekako verujem da će u Srbiji publika reagovati slično, ako ne i bolje!

Ideja za film je nastala pre deset godina. Svi imamo neku sliku o balkanskoj svadbi - od previše hrane i alkohola do obavezne pucnjave i rodbinskih svađa. Šta vam je kao scenaristi bio najteži zadatak kod ove priče, a šta kao reditelju?

- Kao scenarista sam se borio da uvrstim što više običaja pred samu svadbu, različitih tradicija, i konstantno sam gurao likove u poziciju da moraju biti bliski, a upoznali su se pre nekoliko dana. To me je, moram priznati, jako zabavljalo. Kao reditelj sam se zbog vremena i budžeta morao odreći puno tih stvari i tu mi je svojim iskustvom dosta pomogao Dragan Bjelogrlić. Sigurno sam izbacio barem trećinu scena u kojima obe porodice učestvuju u nekim bizarnim običajima. Nadam se da ćemo neke od njih vratiti u nastavku!

reditelj Igor Šeregi Foto: Ivan Buvinić

Kako ste uspeli da izbegnete izlizane klišee? Publika u regionu često se lako prepoznaje u ovakvim pričama. Da li ste film gradili imajući na umu naš mentalitet ili ste težili univerzalnosti?

- Priča je prilično univerzalna. Svi smo mi čuli za neku svadbu u kojoj se porodice nisu baš obožavale ili slagale. Tu smo producent Kelava i ja u samom začetku razmišljali koja bi to bila najneprijatnija svadba kojoj bi čovek mogao prisustvovati. Gde su, recimo, očevi na rubu fizičkog sukoba, na kojoj se pola muzike ne sme svirati, na kojoj je mlada trudna itd. To nas je veoma zabavljalo i u tom razmišljanju smo došli do Vuka i Miljenka.

Kod ovakvih filmova i komedija kasting je presudan - ne samo za glavne uloge već i za npr. pijanog teču ili napadnu strinu. Kako je izgledao proces stvaranja hemije među glumcima? Da li ste im dozvoljavali improvizaciju?

- Puno mi je pomoglo što su Bjela i Rene dugogodišnji prijatelji. Oni su ipak glave porodice i nekako nose radnju. Ostale glumce sam stvarno na prvu zavoleo (one koje nisam znao od pre) i to je bilo bitno za opštu hemiju. Sa svakim od njih sam pričao i privatno pre samih proba i nekako smo se zajedno dogovorili o smeru lika. To je bilo bitno za kasniju improvizaciju, da ne iskačemo iz karaktera likova. Recimo, sigurno su neki likovi mogli imati smešnije replike u nekoj sceni, ali to nije bilo u njihovom liku i zapravo bi naškodilo filmu. I na kraju, mnogo nam je pomogla lokacija snimanja. Svi smo bili izolovani na moru, udaljeni od svojih uobičajenih dnevnih rutina, i to nas je spojilo. Svaki obrok smo jeli zajedno, posle snimanja smo igrali društvene igre, sport, neki su doveli svoje partnere, decu. To je dovelo do poverenja, kako mojeg prema njima, tako i obrnuto.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

U podeli nema nikog iz srpskog dela ekipe "ZG 80". Mnogi bi očekivali da oženite Marka Janketića, ali kako ste došli do Grabeža kao rešenja za mladoženju?

- Imao sam u početnoj ideji za film i Marka Janketića i još dosta glumaca iz "ZG80", međutim, kako smo na finansiranje čekali deset godina, vreme nije bilo naš saveznik i morao sam se odlučiti za mlađeg mladoženju, ali i mlađe repere (Težak Život i Mladi Gangster). Zapravo je vreme radilo samo za Renea, koji je taman došao u Miljenkove godine. Marko Grabež je došao na kasting uz velike prethodne pohvale Bjele i Aćimovića, koji su već sarađivali s njim. Mene je apsolutno oduševio i glumački i privatno. Do te mere da sam nedavno potegao do Slovenije, na koncert njegovog benda KoiKoi, koji mi je sad jedan od omiljenih.

Insert iz filma Svadba Foto: Printscreen/YouTube/ArtVista



Pamtite li neku anegdotu sa snimanja?

- Najdraže anegdote su mi svaka scena sa Sekom Sablić i Žikom Todorovićem. Evo, recimo, kad smo snimali na moru, pa su ljudi iz okolnih kuća mislili da vladika šeta po mestu. Ili kad je cela recepcija i ekipa hotela najviše htela da se slika sa Sekom. Na setu sam imao stravičan osećaj kad je Rene stavio zmiju na glavu i plesao s Bjelom. Nije mi bilo svejedno, a Bjeli verujem još više.

Insert iz filma Svadba Foto: Printscreen/YouTube/ArtVista

Zanimljivo da ste se nakon snimanja i sami oženili. Kako je izgledala vaša svadba?

- Moja svadba je bila potpuno drugačija u smislu da se porodice obožavaju i zaista je sve išlo, što mi kažemo, kao po loju. Došli su mnogi iz filma, a i cela moja porodica iza kamere. Recimo, kum je bio moj direktor fotografije Tomislav Sutlar. Svi smo se zapravo podsetili koliko nam je bilo dobro na snimanju.

Ko vam je od ekipe doneo najoriginalniji poklon?

- Anđelka je donela najoriginalniji poklon, Bjela je bio najbolje obučen, a Rene i Roko su bili najzabavniji.

Foto: Printscreen/Youtube



Šta nas čeka u drugom delu "Svadbe"? Da li očekujete da će priča imati nastavke kao i "Žikina dinastija"?

- U "Svadbi 2" nas čekaju posledice prvog dela. I za Miljenka i za Vuka. Ništa nije isto, ali oni pokušavaju da bude. Mislim da nećemo ići u toliko nastavaka kao "Žikina dinastija". Za našu priču, da je baš onako zaokružimo, mislim da je trilogija sasvim dovoljna.

