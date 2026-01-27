Slušaj vest

Ispraćaj za kremaciju jugoslovenske i srpske pevačice Senke Veletalnić održao se danas na Novom groblju u Beogradu. Prijatelji, porodica i kolege okupili su se da isprate proslavljenu umetnicu na večni počinak. Urna će naknadno biti položena u Aleji zaslužnih građana.

Senka Veletalnić je, podsetimo, preminula na Bogojavljenje 19. januara nakon teške bolesti u 90. godini.

Među prvima je na groblje stigao Senkin sin Vasil Hadžimanov, kao i Senkina sestra, pevačica Bisera Veletanlić, koja imala velike naočare za sunce, a u ruci je držala sveću,dok u kapeli tiho sviraju Senkine pesme.

U galeriji pogledajte ko je došao da na večni počinak isprati umetnicu Senku Veletanlić:

1/17 Vidi galeriju Ispraćaj na kremaciju Senke Veletanlić Foto: Petar Aleksić

Poslednje zbogom pevačici došao je da uputi i glumac Bojan Ivković, koji je perkusionista u bendu Vasila Hadžimanova više od 25 godina. Tu su i Milan Đurđević, osnivač benda Neverne bebe, zatim Jovan Maljoković, PR muzičke kuće PGP RTS Tanja Šikić, Petar Janjatović, muzičar Vladimir Marković...

Biografija Senke Veletanlić

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu. Prve muzičke korake napravila je u horu Kulturno-umetničkog društva "Joža Vlahović", sa kojim je već u mladosti putovala po Evropi, nastupajući u Parizu, Belgiji i Italiji. Godine 1958. snimila je svoje prve numere za Radio Zagreb.

Iako je završila Ekonomski fakultet, odlučila je da život posveti muzici i profesionalnoj pevačkoj karijeri.

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se 1960. godine, kada je na Opatijskom festivalu izvela pesmu "Noć bez zvezda", čime je postala jedno od novih, prepoznatljivih imena šezdesetih godina. Publika i kritika zapamtili su je po eleganciji, suzdržanom javnom nastupu i snažnoj, emotivnoj interpretaciji.

1/5 Vidi galeriju Senka Veletanlić Foto: Printscreen/YouTube/Mističnokršćanstvo, Printscreen/Instagram/mansarda_radio, Printskrin You Tube

Na Opatijskom festivalu nastupala je i 1963. godine sa pesmom "Oprosti volim te", kao i 1968. sa numerom "Što me čini sretnom", u alternaciji sa Josipom Lisac.

Nakon udaje za Tihomira Petrovića preselila se u Beograd, ali se taj brak ubrzo završio. Sredinom šezdesetih godina udala se Godine 1967. Senka i Zafir Hadžimanov održali su prvi zajednički recital u pozorištu "Atelje 212", a Televizija Beograd tada je prvi put snimila koncert zabavne muzike uživo.

Godine 1972. godine, zajedno sa sestrom Biserom, izvela je pesmu "Mi znamo sve". Sestre Veletanlić ostale su upamćene kao legende domaćih šlagera, iako je svaka od njih kasnije nastavila sopstvenim umetničkim putem.

Senka Veletanlić bila je cenjena i van granica zemlje - nastupala je pred desetinama hiljada ljudi na Kubi, imala vernu publiku u Sovjetskom Savezu, a ostvarila je i zapažene filmske uloge u ostvarenjima "Svanuće" Nikole Tanhofera i "Tri" Aleksandra Petrovića.

Krajem sedamdesetih godina, kada je zabavna muzika počela da gubi značaj, povukla se iz javnosti. Poslednje godine života provela je daleko od očiju javnosti.

Bonus video: