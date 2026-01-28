Slušaj vest

Premijera filma „Povratak Žikine dinastije“, nastavka jedne od najvoljenijih domaćih filmskih saga, održana je u Beču pred više od 2.000 gledalaca. Film je prikazan u čak sedam rasprodatih sala bioskopa Cineplexx Millennium City, u prisustvu glumačke i autorske ekipe.

Nedeljama uoči premijere vladalo je izuzetno interesovanje publike, a ulaznice za svih sedam projekcija rasprodate su u rekordnom roku. Veliki odaziv publike još jednom je potvrdio da „Žikina dinastija“ i dalje zauzima posebno mesto u srcima gledalaca, kako u regionu, tako i među publikom u dijaspori.

Foto: Jovica Kosanovic

Film prati Mišu Pavlovića (Nikola Kojo), koji se nakon dužeg vremena susreće sa sinovima koji žive u Moskvi, a njihov dolazak pokreće niz duhovitih, emotivnih i haotičnih porodičnih situacija. Pojava mladih Žike i Milana, naslednika imena svojih pradeda, donosi novu energiju i obilje prepoznatljivog humora, topline i porodičnih vrednosti po kojima je saga prepoznatljiva.

U filmu igraju: Nikola Kojo, Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vladimir Petrović, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Katarina Veljović, Mina Nenadović i mnogi drugi.

Povratak Žikine dinastije Foto: Jovica Kosanovic

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković. Film je realizovan u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije i FIT-a, uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon.

Film „Povratak Žikine dinastije“nastavlja redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje, regiona kao i širom Evrope, a distribucija ovog kinematografskog ostvarenja u Srbiji i regionu poverena je Art Visti i distribucija u dijaspori Adria Filmu.

(Kurir.rs/Informer)

