Filmove o "Žikinoj dinastiji" malo ko nije gledao, a pored kultnih replika, obožavaoci ovog serijala pamtili su svaki detalj.

Jedan od njih je i automobil marke "bmw", koji je prijatelj Milan vozio u filmu "Druga Žikina dinastija" iz 1986. godine.

Tokom raznih scena u pomenutom ostvarenju, osim specifične plave boje automobila, gledaocima je ostalo u sećanju i Milanovo nespretno parkiranje kada je svaki put kolima udarao u razne kontejnere.

U pitanju je bio model "bmw" 1602, koji se proizvodio u periodu od 1967. do 1975. godine. Ova marka automobila je jedna od najpopularnijih u Srbiji i vozi je gotovo trećina vozača u našoj zemlji.

Pomenuti model "bmw" i danas se može kupiti na sajtovima za prodaju automobila, a njegova cena uopšte nije mala, s obzirom na to da se proizvodio pre 60 godina. Može se slobodno reći da taj model sada spada u prave klasike, pa se njegova cena kreće od 10.000 do čak 46.000 dolara.

Ukoliko ste ljubitelj "bmw" i želite da u svojoj kolekciji imate ovaj model, sada znate koliko je potrebno izdvojiti novca za to zadovoljstvo, a do tada u videu možete pogledati Milanovo čuveno parkiranje.

