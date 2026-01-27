Reprizna izvođenja su na repertoaru 30. januara, 3. i 5. februara, 12. i 25. februara, kao i 3. i 5. marta.

Publika će imati priliku da vidi čak četiri solistička para u glavnim ulogama.

Ana Pavlović, umetnička direktorka Baleta, kaže:

„Želim da naglasim da smo iskoristili pun potencijal našeg podmlađenog umetničkog ansambla, kao i da smo za ovu priliku pripremili četiri solističke podele glavnih uloga Kitri i Bazila, a ansamblu Baleta omogućili da se u najboljem svetlu prikaže u mnogobrojnim ulogama koje su dobili da interpretiraju u ovoj baletskoj produkciji“.