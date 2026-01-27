Premijera baleta „Don Kihot“ 29. januara na Velikoj sceni
Balet „Don Kihot“, čija je premijera planirana za 29. januar na Velikoj sceni Narodnog pozorišta (19.00), biće u prvom bloku izvođenja prikazan ukupno osam puta.
Reprizna izvođenja su na repertoaru 30. januara, 3. i 5. februara, 12. i 25. februara, kao i 3. i 5. marta.
Publika će imati priliku da vidi čak četiri solistička para u glavnim ulogama.
Ana Pavlović, umetnička direktorka Baleta, kaže:
„Želim da naglasim da smo iskoristili pun potencijal našeg podmlađenog umetničkog ansambla, kao i da smo za ovu priliku pripremili četiri solističke podele glavnih uloga Kitri i Bazila, a ansamblu Baleta omogućili da se u najboljem svetlu prikaže u mnogobrojnim ulogama koje su dobili da interpretiraju u ovoj baletskoj produkciji“.
U glavnim solističkim ulogama nastupaju Sofija Matjušenskaja/ Margarita Čeromuhina/ Teodora Spasić/ Tatjana Tatić (Kitri) i Lev Semenov/ Oleg Karacev/ Toma Križnar (Bazil). U ostalim solističkim ulogama su: Ljiljana Velimirov/ Maja Stojakov/ Dejana Zlatanovski (Dulsineja), Miloš Živanović/ Jovica Begojev (Don Kihot), Tijana Šebez/ Ada Raspor/ Milica Jević Drndarević (Mercedes), Branko Sarić/ Aleksandar Polupanov/ Nikola Bjanko (Espada) i Jana Zimonjić/ Milena Janković/ Natalija Tapić (Kupidon).