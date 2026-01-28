Slušaj vest

U utorak je održana hrvatska premijera filma „Svadba“ Igora Šeregija, komedije koja je odmah postala tema razgovora publike i medija.

Film prati situaciju kada Hrvatica ostane trudna sa Srbinom, a dve porodice se pripremaju za svadbeni spektakl koji obećava smeh, tenziju i tipičan balkanski humor. Već u pretprodaji prodat je impresivan broj od preko 41.000 ulaznica, što samo potvrđuje interesovanje koje je izazvao i pre premijere. Beogradska publika imaće priliku da ga pogleda 28. januara u Sava centru, gde su karte već rasprodate.

Pogledajte u galeriji fotografije iz filma "Svadba":

Kadrovi iz filma "Svadba" Foto: Ivan Buvinić

Priča koja izaziva smeh i razmišljanje

„Svadba“ uspeva da spoji klasične balkanske teme sa modernim humorom. Kroz sukobe, kulturne razlike i nesporazume, film pokazuje koliko su ljubav i porodica univerzalne teme, čak i kada ih okružuju predrasude i stereotipi.

Jedan od prvih gledalaca na zagrebačkoj premijeri je na Redditu komentarisao:

„Film je fenomenalan! Glumci su briljirali, Seka Sablić je prava zvezda, a humor je taman, bez preterivanja. Smejala sam se od početka do kraja.“

Poster za film Svadba Igora Šeregija Foto: Ivan Buvinić

Publika je posebno pohvalila autentičnost likova i balkanski humor koji ne prelazi granicu provokacije, čak ni kada se dotiču osetljivih tema kao što su nacionalne razlike i istorijske tenzije. Pesma „Težak život“ postala je hit među publikom, dodatno naglašavajući komični ton filma.

Glumačka postava i režija

Igor Šeregija, poznat po svom smislu za detalj i balansiranju humora sa ozbiljnim temama, uspeo je da stvori filmovanje koje je i zabavno i emotivno. Pored Seke Sablić, u filmu se pojavljuju glumci čija hemija doprinosi prirodnosti likova i ritmu komedije.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "Svadba":

Film Svadba Foto: Ivan Buvinić

– „Ovo je balkanska komedija koja nije samo smešna, već i pametna. Film igra na kartu prepoznatljivog kulturnog konteksta, ali uspeva da ostane zabavan i za mlađu publiku,“ ocenio je jedan gledalac.

Zašto „Svadba“ već pravi hype

Iako neki komentari ukazuju na to da humor u filmu ponekad zavisi od psovki i klišea, većina publike priznaje da je film prijatan za gledanje i idealan za druženje. Tema tenzija između Hrvata i Srba, uprkos tome što je već viđena u više filmova, Šeregija obrađuje na način koji je svež, kroz situacije koje publiku smeju, ali i podsećaju na stvarne balkanske porodice.

