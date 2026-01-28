Slušaj vest

Premijera filma „Svadba“ održaće se 28. januara u Plavoj dvorani Sava centra, sa početkom u 20:30 časova. Dok je više od 200.000 gledalaca već videlo film u Hrvatskoj, publika u Srbiji, koja jedva čeka premijeru, zainteresovana je za to kakva komedija trenutno bruji regionom.

Kritičarka Zrinka Pavlić, u svojoj recenziji za tportal, ističe:

„Nisam mnogo očekivala od 'Svadbe'. Iako sam videla da se pojavljuju neka imena čije učešće u filmovima i serijama obično znači da će se postići neki nivo kvaliteta, premisa u kojoj se ceo humor i zabava zasnivaju na 'videti Srbe i Hrvate kako se venčavaju' refleksno me je navela da prevrnem očima i pitam: 'Opet?'“

Pavlić dodaje da je humor u početku delovao kičmeno:

„Cela ta 'naša i tvoja' stvar je bila pomalo kičmeno i besmisleno zasnovana na stereotipima... Vicevi o razlikama između ljudi iz raznih regiona Hrvatske i okolnih zemalja nisu bili posebno novi, originalni, maštoviti, pa samim tim nisu bili smešni ni u prvim serijama i filmovima na tu temu... I sve su to vicevi zbog kojih zaista ne morate ići u bioskop ili gledati TV jer su vam Štef ili Jure iz lokalne kafane/krčme već pedeset puta rekli.“

"Takođe me je malo zabavilo to što za promenu u hrvatskoj komediji o „našima i vašima“, Srbi nisu laka sirovina i primitivci, a Hrvati pompezni i ukočeni gospoda, već obrnuto."

Poster za film Svadba Igora Šeregija Foto: Ivan Buvinić

Ipak, kritičarka priznaje da je film uspeo da je iznenadi:

„Ne, naravno da nije vrhunska komedija, niti je ovaj domaći megahit sastavljen od svih gore navedenih obaveznih programskih elemenata iz neke šljapkaste šeme, ali... funkcioniše! Odeš u bioskop, sediš sat i po uz kokice i koka-kolu, tu i tamo se osmehneš ili nasmešiš, slušaš većinu publike kako se valja od smeha i ne misliš da su svi zbog toga kreteni, i na kraju izađeš iz pozorišta dobro raspoložen.“

Pavlić posebno hvali glumačke izvedbe:

Snježana Sinovčić Šiškov i Seka Sablić briljiraju u fizičkoj komediji, donoseći energiju i humor kroz pokrete i izraze lica.

Roko Sikavica pokazuje talenat za bezizražajnu komediju, dok ga Anđelka Stević Žugić prati u strogim, oštrim i komičnim situacijama.

Andrija Tomić i Filip Detelić dodatno obogaćuju scenu svojim mikro-rolovima.

Jedan od najpamtljivijih trenutaka, prema Pavlićki, jeste lik trapera po imenu „Težak život“, mlađeg brata mladoženje, koji donosi svežinu i duhovitost kroz popkulturne reference i apsurdne situacije.

„Elementi muzičke ili popkulturne komedije u filmu su takođe dobri. Ima mnogo kul muzičkih referenci koje znače nešto drugo – od tamburaša preko Tompsona do Huljićijane, ali najpamtljiviji u tom kontekstu je lik trapera po imenu „Težak život“.

Prema Pavliću, najveći aduti filma su Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić, koji igraju pater familijas sa obe strane Dunava. Njihovi likovi balansiraju humor i stvarnost, a mali detalji, poput dijabetesa i ljubavi prema slatkišima, povezuju njihove priče i dodaju ljudski momenat filmu.

Iako verbalna komedija nije jaka strana filma, a stereotipi se povremeno uvlače, Pavlić zaključuje:

„Kada se sve uzme u obzir, 'Svadba', kao što sam rekla, funkcioniše.“ Nije briljantno, intelektualci će nesumnjivo frktati, a i „kučke“ prefinjene komedije. Ali sam izašao iz bioskopa zadovoljan. I smatrao sam ga simpatičnim, zabavnim i da – smešnim.

