Etnografski muzej darovao kulturne pasoše: Obradovao prvake škole "Kralj Petar Prvi" povodom Svetog Save
Povodom obeležavanja školske slave Svetog Save, simbola znanja, Etnografski muzej je sa posebnim zadovoljstvom posetio Osnovnu školu „Kralj Petar Prvi“, jednu od škola sa najdužom i najuglednijom obrazovnom tradicijom u Srbiji.
U svečanoj i inspirativnoj atmosferi, kulturni pasoši uručeni su prvacima ove škole, kao i članovima školskog hora, koji je već godinama drag i čest gost Etnografskog muzeja.
Kulturne pasoše učenicima uručio je direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić, koji je tom prilikom istakao da ga za ovu školu vezuju posebne emocije.
„Vratiti se u svoju školu, u klupe iz kojih sam i sam poneo prva znanja i vrednosti, za mene je duboko emotivno iskustvo. Ovi kulturni pasoši su simbol poverenja koje dajemo deci jer verujemo u njihovu radoznalost, kreativnost i snagu da neguju kulturu i tradiciju. Želim da svaki učenik ove škole oseti da je muzej mesto u kome će uvek biti dobrodošli, gde će prepoznati svoje korene i pronaći inspiraciju za budućnost.“
Direktor Osnovne škole, Nenad Matić, izrazio je zahvalnost Etnografskom muzeju na kontinuiranoj podršci i prepoznavanju značaja ranog upoznavanja dece sa kulturom.
„Za našu školu, koja već generacijama vaspitava decu u duhu znanja, poštovanja i zajedništva, ovaj dan ima posebnu težinu. Kulturni pasoši koje su danas dobili naši prvaci i hor nisu samo poklon, već poziv na učenje, istraživanje i trajno prijateljstvo sa kulturom. Hvala Etnografskom muzeju što prepoznaje koliko je važno da deca od najranijeg uzrasta osete da su kultura i tradicija živi, dostupni i njima bliski.“
Dodela kulturnih pasoša na dan Svetog Save još jednom je potvrdila zajedničku misiju škole i muzeja da deca odrastaju okružena znanjem, lepotom i inspiracijom, oslanjajući se na bogato nasleđe prošlosti i stvarajući vrednosti budućnosti.
