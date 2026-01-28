Slušaj vest

Povodom obeležavanja školske slave Svetog Save, simbola znanja, Etnografski muzej je sa posebnim zadovoljstvom posetio Osnovnu školu „Kralj Petar Prvi“, jednu od škola sa najdužom i najuglednijom obrazovnom tradicijom u Srbiji.

U svečanoj i inspirativnoj atmosferi, kulturni pasoši uručeni su prvacima ove škole, kao i članovima školskog hora, koji je već godinama drag i čest gost Etnografskog muzeja.

Kulturne pasoše učenicima uručio je direktor Etnografskog muzeja Marko Krstić, koji je tom prilikom istakao da ga za ovu školu vezuju posebne emocije.

„Vratiti se u svoju školu, u klupe iz kojih sam i sam poneo prva znanja i vrednosti, za mene je duboko emotivno iskustvo. Ovi kulturni pasoši su simbol poverenja koje dajemo deci jer verujemo u njihovu radoznalost, kreativnost i snagu da neguju kulturu i tradiciju. Želim da svaki učenik ove škole oseti da je muzej mesto u kome će uvek biti dobrodošli, gde će prepoznati svoje korene i pronaći inspiraciju za budućnost.“

Direktor Osnovne škole, Nenad Matić, izrazio je zahvalnost Etnografskom muzeju na kontinuiranoj podršci i prepoznavanju značaja ranog upoznavanja dece sa kulturom.

„Za našu školu, koja već generacijama vaspitava decu u duhu znanja, poštovanja i zajedništva, ovaj dan ima posebnu težinu. Kulturni pasoši koje su danas dobili naši prvaci i hor nisu samo poklon, već poziv na učenje, istraživanje i trajno prijateljstvo sa kulturom. Hvala Etnografskom muzeju što prepoznaje koliko je važno da deca od najranijeg uzrasta osete da su kultura i tradicija živi, dostupni i njima bliski.“

Dodela kulturnih pasoša na dan Svetog Save još jednom je potvrdila zajedničku misiju škole i muzeja da deca odrastaju okružena znanjem, lepotom i inspiracijom, oslanjajući se na bogato nasleđe prošlosti i stvarajući vrednosti budućnosti.

