

Tragedija o Edipu, koja je premijerno izvedena 17. septembra 2022. godine, do sada je gostovala na sceni Nacionalnog teatra Sao Žoao u Portu, Gradskom pozorištu u Istanbulu (dva izvođenja), zagrebačkom ZKM-a, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i Slovenskom narodnom gledališču Drama u Ljubljani. Predstava je učestvovala na „Mitem festivalu“ u Budimpešti, Pozorišnom maratonu u Somboru, Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci gde je dobila nagrade za najbolju predstavu u celini, glavnu mušku ulogu (Milan Marić), najboljeg mladog glumca (Joakim Tasić) i Nagradu publike, Jugoslovenskom pozorišnom festivalu „Bez prevoda“ na kome je nagrađena „Ardalionom“ za najbolju predstavu, najbolju mušku ulogu, najbolji kostim i Nagradom publike, i na Festivalu mediteranskog teatra „Purgatorije” gde je dobila nagrade za najbolju predstavu i najbolju mušku ulogu (Milan Marić).