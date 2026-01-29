Scena iz filma „Gordost i predrasude“ (2005) – Kira Najtli i Metju Makfadjen

Dana 28. januara 1813. godine, svet književnosti obogatilo je jedno od najvažnijih dela engleske književnosti – roman „Gordost i predrasude“ čuvene Džejn Ostin. Bio je to njen drugi objavljeni roman, odmah posle „Razuma i osećajnosti“, i vremenom je postao jedno od najčitanijih i najomiljenijih dela na engleskom jeziku.

Priča o ljubavi, društvu i ličnom rastu

Rada romana smeštena je u englesko seosko plemstvo početkom 19. veka, a u centru priče je Elizabet Benet, pametna, nezavisna i oštroumna mlada žena. Elizabet balansira između sopstvenih osećanja i društvenih očekivanja, a njen odnos sa gospodinom Ficvilijamom Darsijem, u početku obeležen predrasudama i ponosom, razvija se u duboku i iskrenu ljubav tokom celog romana.

Scena iz filma „Gordost i predrasude“ (2005) – Kira Najtli Foto: THA / Alamy / Profimedia

Roman se bavi temama braka, porodice, društvenog statusa, rodnih uloga i lične transformacije, a Ostin ih tretira sa dozom ironije, humora i oštre društvene kritike. Elizabet Benet postaje simbol ženske samosvesti i intelektualne nezavisnosti, čineći je revolucionarnim likom za svoje vreme.

Klasik svetske književnosti

„Gordost i predrasude“ su od samog početka izazvali veliko interesovanje čitalaca, a njegova popularnost je vremenom samo rasla. Danas je to nezaobilazno delo školske lektire i klasik svetske književnosti. Roman je istovremeno romantična priča i lucidna analiza društva, elegantno napisana, sa lakoćom koja skriva dubinu poruke. Ovim delom, Džejn Ostin je utemeljila moderni romantični roman, kombinujući duhovitost, društvenu kritiku i ubedljiv psihološki prikaz likova.

Scena iz filma „Gordost i predrasude“ (2005) – Kira Najtli Foto: THA / Alamy / Profimedia

Brojne ekranizacije i adaptacije

Zahvaljujući svojoj bezvremenskoj temi i snažnim likovima, roman je doživeo brojne ekranizacije i pozorišne adaptacije:

Film iz 2005. godine sa Kirom Najtli kao Elizabet i Metjuom Makfadjenom kao gospodinom Darsijem u glavnim ulogama, sa nominacijama za Oskara.

kao gospodinom Darsijem u glavnim ulogama, sa nominacijama za Oskara. Televizijska mini-serija iz 1995. godine sa Dženifer El i Kolinom Fertom u glavnim ulogama smatra se najvernijom adaptacijom romana.

u glavnim ulogama smatra se najvernijom adaptacijom romana. Moderne reinterpretacije, uključujući romantične komedije, književne nastavke i parodije poput „Gordosti i predrasuda i zombi“. Vekovni uticaj

Scena iz filma „Gordost i predrasude“ (2005) – Kira Najtli i Metju Makfadjen Foto: THA / Alamy / Profimedia

Više od 200 godina nakon objavljivanja, „Gordost i predrasuda“ nastavlja da inspiriše čitaoce, filmske stvaraoce i pisce širom sveta. Elizabet Benet ostaje jedna od najomiljenijih heroina književnosti, dok je gospodin Darsi postao arhetip tihog, ponosnog, ali iskrenog romantičnog partnera.

Objavljivanjem „Gordosti i predrasuda“ 28. januara 1813. godine, Džejn Ostin je zauvek ostavila neizbrisiv trag u književnoj istoriji, a njena pronicljiva zapažanja o ljudskoj prirodi ostaju relevantna i inspirativna.

(Kurir.rs/Index.hr)

