U Jugoslovenskom dramskom pozorištu počele su probe predstave "Ričard II" Vilijama Šekspira u režiji Borisa Liješevića.

O drami

Drama "Ričard Drugi", verovatno napisana 1595, pripada ciklusu Šekspirovih istorijskih hronika, takozvanu "Henrijadu", tetralogiju o usponu kuće Lankestera ("Henri IV" - Prvi i Drugi deo i "Henri V"). Kroz priču o istorijskoj ličnosti Ričarda Drugog, dinastičkim borbama za tron, njegovim naslednicima, političkim spletkama koje oblikuju sudbine likova, Šekspir daje trajno, bolno, katkad tragično, a svakako svevremeno i aktuelno svedočanstvo o protivrečnostima ljudske prirode u sudaru sa izazovom moći, zadobijanja i gubitka vlasti, narušenim etičkim vertikalama, moralnim usponima i padovima.

U galeriji pogledajte fotografije:

Predstava Ričard II u režiji Borisa Liješevića Foto: JDP/Svetlana Paroški

Iako manje poznat i ređe izvođen od slavnog "Ričarda Trećeg", ovaj komad, ponekad nazvan i tragedijom, donosi neke od najuzbudljivijih scena i najznačajnijih stihova Šekspirovog opusa. Jedina Šekspirova drama napisana isključivo u stihu, "Ričard Drugi" predstavlja jedan od vrhunaca Bardovog spisateljskog i pozorišnog majstorstva i svakako je ogroman izazov za stvaraoce buduće predstave.

Zaslužna ekipa

Dramaturzi su Fedor Šili i Vesna Radovanović, scenograf Igor Vasiljev, kostimograf Marija Marković Milojev, kompozitori Sonja Lončar i Andrija Pavlović (LP Duo). Scenski pokret će oblikovati Deneš Debrei, a scenski govor Ljiljana Mrkić Popović.

U priči o moći i spletkama igraju igraju Milan Marić, Vojin Ćetković, Aleksandar Đurica, Marija Vicković, Sanja Marković, Igor Samobor, Aleksej Bjelogrlić, Danilo Milovanović...

Premijera se očekuje krajem marta na Velikoj sceni "Ljuba Tadić".

