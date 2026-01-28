Slušaj vest

Mjuzikl „Zona Zamfirova“ sinoć je u Pozorištu na Terazijama izveden 150. jubilarni put, uz ovacije publike i atmosferu koja je, po energiji i emocijama, podsećala na premijerno veče. Ansambl je još jednom potvrdio da je ova predstava odavno prevazišla okvire repertoara i postala – srpski pozorišni brend.

Posebnu težinu jubilarnom izvođenju dalo je i prisustvo članova autorskog tima: Kokana Mladenovića, reditelja, Mojce Horvat, koreografkinje, i Marije Kalabić, scenografkinje. Njihovo prisustvo dodatno je doprinelo svečanoj atmosferi koja je vladala iza i ispred scene.

Pogledajte u galeriji fotografije iz mjuzkla:

Scene iz mjuzikla „Zona Zamfirova" u Pozorištu na Terazijama

„Zona je radost i ljubav“

Reditelj Kokan Mladenović je uoči jubilarnog izvođenja istakao da je „Zona Zamfirova“ od samog početka bila mnogo više od još jedne pozorišne adaptacije:

„Kada smo pre četrnaest godina počeli da radimo ovu predstavu, želeo sam da napravim omaž mom rodnom gradu Nišu. Ako postoje Romeo i Julija na niški način, onda je to Zona Zamfirova. Drugi cilj bio mi je da napravim brodvejski mjuzikl na Terazijama – nešto svetsko. Činjenica da predstava toliko dugo traje pokazuje da smo u tome uspeli.“

Mladenović je naglasio i kontinuitet ansambla, ali i dolazak novih generacija glumaca, što predstavi daje dodatnu svežinu:

„Za mene je Zona velika radost i ljubav – nešto što smo napravili da imamo šta da volimo kada poželimo da volimo pozorište.“

Kokan Mladenović Foto: Petar Aleksić

Jedna od najnagrađivanijih predstava Pozorišta na Terazijama

Mjuzikl „Zona Zamfirova“ upisao se u istoriju Pozorišta na Terazijama i po broju nagrada. Na Sterijinom pozorju 2013. godine bio je apsolutni pobednik sa sedam osvojenih priznanja, dok je iste godine na Festivalu komedije u Jagodini poneo čak osam nagrada.

Glumački ansambl i muzička snaga predstave

U predstavi igraju Ivan Bosiljčić / Aleksandar Vučković, Ivana Popović / Milena Živanović, Miloš Đorđević, Dušica Novaković / Tanja Živković, Slobodan Stefanović, Maja Noveljić / Kristina Savić, Vladan Savić, Ivana Knežević, Ana Zdravković, Nataša Balog, Miroljub Turajlija, Milan Antonić, Iva Stefanović, Ivan Zablaćanski, Milan Tubić i Jelena Arsić.

U izvođenju učestvuju i balet, hor i orkestar Pozorišta na Terazijama, koji čine neizostavni deo snage i prepoznatljivosti ovog mjuzikla.

