Tužna komedija

- Batina i moja ozbiljnija saradnja i skoro svakodnevni razgovori počinju sa radom na "Balkanskom špijunu". Prvo sa predstavom u Jugoslovenskom dramskom, a zatim i na snimanju filma, koji sam režirao u saradnji sa snimateljem Božidarem Botom Nikolićem. I pre nego što je zaigrao ulogu Luke Labana u predstavi "Profesionalac", Batu smo poštovali kao glumca koji je bio izuzetan profesionalac. Dolazio je u pozorište ili na snimanje sat vremena ranije da prelista tekst, popije kafu, samo kafu, nikad nije popio ni kap pića pre posla. Ovo govorim jer su me ponekad zapitkivali da li Bata popije pre predstave. Ne, nikad. A posle predstave, to je već neka druga priča. Obično bi posle dobro odigrane predstave, a to je bila skoro svaka, dolazio u bife i glasno vodio razgovor sam sa sobom.



- "Profesionalca" je Bata odigrao u Zvezdara teatru više od 400 puta. Uvek na kartu više. A nikad kao te večeri nije bilo toliko ljudi koji su želeli da ga vide. Sumnjam da je većina slutila da bi to mogla biti njegova poslednja predstava. Možda su nešto načuli, kao što su studenti glume iz Ljubljane doputovali i rekli mi da su čuli da Bata nije dobro, da su već ranije hteli da ga gledaju uživo pošto su njegove filmske uloge znali napamet. Stajao sam u tonskoj kabini i gledao Batu kako igra kao nekada, kad je bio u punoj snazi. Nekoliko puta se zadihao, gubio je dah, ali je to pokrivao glumom, kao da nije dobro liku koji igra; meni je sve u redu, ali Luki Labanu nije dobro. I nekim čudom, kad se sudbina poigra s čovekom, u drami o penzionisanom policajcu kraj je isti: Luka je došao da se pozdravi sa čovekom koga je godinama pratio, odlazi u bolnicu, na operaciju, i na pitanje da li je nešto ozbiljno, odgovara: "Nije, ako preživim." Igrao je Bata sve bolje iz scene u scenu, oznojen, kao i obično, bez ijedne greške u dijalozima sa partnerima Bogdanom Diklićem, Nedom Arnerić i Vanjom Janketićem u epizodnoj ulozi. Bila je to jedna od onih predstava koje se dugo pamte i zbog kojih se ide i voli pozorište. Aplauz je trajao, činilo mi se, koliko i predstava. Bata je odlazio sa scene i vraćao se uz ovacije, odlazio i vraćao se po ko zna koji put, i kad je poslednji put otišao, više se nikada nije vratio (preminuo je 16. marta 2002. godine) - zapisao je Kovačević, koji je za "Profesionalca" dobio pet nagrada, Bata Stojković osam, a predstava se na sceni Zvezdara teatra neprekidno igrala na kartu više od 10. januara 1990. do 13. februara 2002, i po popularnosti i mestu u našoj pozorišnoj istoriji do danas je ostala neprevaziđena. Sličan uspeh postigao je i Nenad Jezdić s "Knjigom o Milutinu".