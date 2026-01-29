Luku Labana posle Bate Stojkovića igra Nenad Jezdić: Kultni "Profesionalac" će se ponovo igrati u Zvezdari
Posle više od tri decenije od prvog igranja "Profesionalca"u Zvezdara teatru, kultni komad Dušana Kovačevićavraća se na mesto zločina. Slavni pisac ponovo će se oprobati kao reditelj, a veliku ulogu Luke Labana nakon Danila Bate Stojkovića preuzeće na svoja pleća Nenad Jezdić. Premijera je zakazana za 21. februar. U novoj podeli Igor Đorđević igra pisca Teodora Teju Kraja, Ana Franić Martu, sekretaricu, a jednog sasvim normalnog ludaka Duško Ašković. Karte su već u prodaji, a reprize su zakazane za 25, 26. i 28. februar.
Tužna komedija
Drama "Profesionalac" iliti "Tužna komedija po Luki" prvu premijeru doživela je 10. januara 1990. godine. U briljantnoj Kovačevećevoj podeli sa Batom Stojkovićem na čelu Teju Kraja je igrao Bogdan Diklić, Martu Neda Arnerić, a Normalnog ludaka Vanja Janketić. Priča o susretu bivšeg agenta Državne bezbednosti sa piscem i univerzitetskim profesorom koga je pratio deset godina svakodnevno izveštavajući svoju službu o njegovim "antidržavnim" načelima i ponašanju, u kojoj Kovačević sa puno cinizma i ironije govori o ovdašnjem mentalitetu i apsurdu življenja u policijskoj državi, odigrana je 416 puta, od toga 138 puta na gostovanjima, a videlo ju je blizu 140.000 gledalaca.
- Batina i moja ozbiljnija saradnja i skoro svakodnevni razgovori počinju sa radom na "Balkanskom špijunu". Prvo sa predstavom u Jugoslovenskom dramskom, a zatim i na snimanju filma, koji sam režirao u saradnji sa snimateljem Božidarem Botom Nikolićem. I pre nego što je zaigrao ulogu Luke Labana u predstavi "Profesionalac", Batu smo poštovali kao glumca koji je bio izuzetan profesionalac. Dolazio je u pozorište ili na snimanje sat vremena ranije da prelista tekst, popije kafu, samo kafu, nikad nije popio ni kap pića pre posla. Ovo govorim jer su me ponekad zapitkivali da li Bata popije pre predstave. Ne, nikad. A posle predstave, to je već neka druga priča. Obično bi posle dobro odigrane predstave, a to je bila skoro svaka, dolazio u bife i glasno vodio razgovor sam sa sobom.
- Stojkoviću, kako smo noćas igrali?
- Odlično.
- Jesmo, Stojkoviću...
Jedno piće je obično bila ulaznica za dugo putovanje u noć - ovako je Batu zapamtio Dušan Kovačević, stoji na sajtu Zvezdara teatra.
Kovačević se prisetio i toka poslednjeg igranja.
- "Profesionalca" je Bata odigrao u Zvezdara teatru više od 400 puta. Uvek na kartu više. A nikad kao te večeri nije bilo toliko ljudi koji su želeli da ga vide. Sumnjam da je većina slutila da bi to mogla biti njegova poslednja predstava. Možda su nešto načuli, kao što su studenti glume iz Ljubljane doputovali i rekli mi da su čuli da Bata nije dobro, da su već ranije hteli da ga gledaju uživo pošto su njegove filmske uloge znali napamet. Stajao sam u tonskoj kabini i gledao Batu kako igra kao nekada, kad je bio u punoj snazi. Nekoliko puta se zadihao, gubio je dah, ali je to pokrivao glumom, kao da nije dobro liku koji igra; meni je sve u redu, ali Luki Labanu nije dobro. I nekim čudom, kad se sudbina poigra s čovekom, u drami o penzionisanom policajcu kraj je isti: Luka je došao da se pozdravi sa čovekom koga je godinama pratio, odlazi u bolnicu, na operaciju, i na pitanje da li je nešto ozbiljno, odgovara: "Nije, ako preživim." Igrao je Bata sve bolje iz scene u scenu, oznojen, kao i obično, bez ijedne greške u dijalozima sa partnerima Bogdanom Diklićem, Nedom Arnerić i Vanjom Janketićem u epizodnoj ulozi. Bila je to jedna od onih predstava koje se dugo pamte i zbog kojih se ide i voli pozorište. Aplauz je trajao, činilo mi se, koliko i predstava. Bata je odlazio sa scene i vraćao se uz ovacije, odlazio i vraćao se po ko zna koji put, i kad je poslednji put otišao, više se nikada nije vratio (preminuo je 16. marta 2002. godine) - zapisao je Kovačević, koji je za "Profesionalca" dobio pet nagrada, Bata Stojković osam, a predstava se na sceni Zvezdara teatra neprekidno igrala na kartu više od 10. januara 1990. do 13. februara 2002, i po popularnosti i mestu u našoj pozorišnoj istoriji do danas je ostala neprevaziđena. Sličan uspeh postigao je i Nenad Jezdić s "Knjigom o Milutinu".
Ekipa iz scene
U autorskoj ekipi predstave su i scenograf Vladislav Munić Kanington, kostimografkinja Dragica Laušević, za izbor muzike zadužen je Vladimir Marković, a producent predstave je Dragiša Ćurguz.