Tačno sedam dana nakon istorijske premijere u Zagrebu, filmska euforija se seli u Beograd. U Sava centru se večeras je održana svečana premijera filma "Svadba", ostvarenja koje je već na samom početku distribucije steklo status regionalnog fenomena.

Iako tek započinje svoj bioskopski život u Srbiji, film dolazi sa neverovatnom preporukom – do sada ga je videlo više od 250.000 ljudi, a samo u pretprodaji i prvim danima prikazivanja u Hrvatskoj planulo je preko 70.000 ulaznica, čime su nadmašeni i najveći svetski blokbasteri.

Ovako je bilo na premijeri filma "Svadba":

Glumačka reprezentacija regiona na crvenom tepihu



Beogradska publika večeras će imati priliku da pozdravi impresivnu glumačku ekipu koju predvode regionalne zvezde. U filmu, koji spaja vrhunski humor i emotivnu porodičnu priču, glavne uloge tumače Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić, uz podršku Vesne Trivalić, Linde Begonje, Anđelke Stević Žugić, Nikole Roka Sikavice, Nike Grbelje i Marka Grabeža.

Poseban šarm ovoj "balkanskoj anti-rom-com komediji" daju legende glumišta Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, kao i plejada istaknutih glumaca među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić i mnogi drugi.

O čemu se radi u "Svadbi"?



Film donosi urnebesnu priču o sudaru svetova. Zaplet počinje kada hrvatski preduzetnik na svoj rođendan saznaje dve vesti: da je pred bankrotom i da mu je ćerka trudna – i to sa sinom srpskog ministra! Ova situacija pokreće lavinu komičnih, ali i dirljivih događaja koji preispituju porodične odnose, lojalnost i ljubav, nudeći zabavu po meri svih generacija.

Film je nastao u produkciji kuća "Eclectica" i "Viktorija Film", a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Nakom beogradske premijere, "Svadba" će se od 29. januara naći u bioskopima širom zemlje, a distribucija filma je poverena "Art Visti".