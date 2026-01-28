Slušaj vest

Balet „Don Kihot“, jedno od najpoznatijih dela klasične baletske literature, nastalo prema istoimenom romanu Migela de Servantesa, na muziku Ludviga Minkusa, biće premijerno izveden 29. januara u 19 časova, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta.

Koreografiju potpisuje čuveni baletski umetnik Hoze Karlos Martinez, aktuelni direktor Baleta Pariske opere. Svoje koreografsko ostvarenje kreirao je prema verzijama Marijusa Petipa i Aleksandra Gorskog. H.K. Martinez je i idejni autor kostima i

scenografije ove baletske produkcije. U ovom čuvenom delu, u kome se Servantesov duh prelama kroz vedrinu igre i blistavu virtuoznost, učestvuju kompletan ansambl Baleta i Orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu, pod dirigentskom upravom Đorđa Stankovića.

Foto: Marijana Janković

Glavne solističke uloge poverene su Sofiji Matjušenskoj (Kitri) i Levu Semenovu (Bazil). U ostalim solističkim ulogama su Ljiljana Velimirov (Dulsineja), Miloš Živanović (Don Kihot), Tijana Šebez (Mercedes), Branko Sarić (Espada), Maja Stojakov i Dejana Đorčevski (drugarice), Jana Zimonjić (Kupidon), Čedomiruć Radonjić (Sančo Pansa), Dmitrij Arbuzov (Gamaš), Željko Grozdanović (Lorenco) i Emanuele Frigo (vođa Cigana). Asistent koreografa je Anael Martin, a u umetničkom timu su i Majte Čiko

(koreograf numera Bolero i Fandango), Veljko Tomović (kostimograf – realizator), Pavel Zafirović (scenograf – realizator).

Foto: Marijana Janković

Umetnički direktor Baleta Ana Pavlović podseća da je „Don Kihot“ prvi put izveden u Narodnom pozorištu davne 1931. godine i naglašava da je ovo popularno klasično baletsko ostvarenje imalo u međuvremenu još tri premijerne postavke.

„Sada imamo ekskluzivnu priliku da najavimo Hozea Karlosa Martineza. Čast nam je da je jedan tako veliki umetnik prepoznao naš teatar na mapi različitih svetskih baletskih kompanija i odlučio da na našoj sceni postavi svoje koreografsko viđenje.

Gospodin Martinez sofisticiranim stilom, ali dinamično prikazuje špansku kulturu i melos na originalan način i time u potpunosti prenosi našoj publici duh Španije. Poseban kuriozitet predstavlja i scena fandanga u trećem činu gde će publika moći da vidi autentične flamenko deonice u koreografiji Majte Čiko. Solisti i ansambl Baleta Narodnog pozorišta su imali priliku, ali i veliki izazov da nauče novi stil igre. Želela bih da pomenem i asistentkinju koreografa, Anael Martin koja je prenela čitavu koreografiju našem ansamblu i izuzetno predano radila, a našim umetnicima omogućila da u potpunosti iskažu svoj umetnički potencijal“, kaže Ana Pavlović.

Foto: Marijana Janković

Prema njenim rečima, balet „Don Kihot“ je predstava prepuna divne i melodične muzike, dobrog raspoloženja i atraktivnih baletskih deonica, nakon koje publika izlazi iz sale raspoložena i sa osmehom na licu.

„Naši baletski umetnici su imali izuzetnu priliku da sarađuju sa eminentnim baletskim stvaraocima. Želim da naglasim da smo iskoristili pun potencijal našeg podmlađenog umetničkog ansambla, kao i da smo za ovu priliku pripremili četiri solističke podele glavnih uloga Kitri i Bazila, a ansamblu Baleta omogućili da se u najboljem svetlu prikaže u mnogobrojnim ulogama koje su dobili da interpretiraju u ovoj baletskoj produkciji. Nadamo se da će ovaj balet imati dug život na našoj sceni, na radost svih ljubitelja baletske umetnosti“, poručuje Ana Pavlović. Hoze Karlos Martinez najavljuje da će ova postavka, osim što će biti oslonjena na tradicionalni koreografski izraz, imati i njegov autorski pečat.

Foto: Marijana Janković

„Želim da dam i svoju viziju ove priče. U okviru toga, namera mi je da istaknem veći značaj i ulogu Don Kihota, po kome balet nosi naziv, u smislu da mu dozvolim da ispuni svoju želju da se sretne sa Dulsinejom. To nije samo san, već postaje i stvarnost u kojoj će

se paralelno odvijati dve ljubavne priče – između Don Kihota i Dulsineje, te Kitri i Bazila. Sve varijacije su tu, kao i kode; postavio sam novi pas de deux na početku drugog čina, koji do sada nije postojao. Scenu taverne smo izbacili kako bismo zadržali akciju i

dinamičnost koja drži pažnju gledalaca do kraja predstave“, kaže Hoze Karlos Martinez, umetnik impresivne igračke i koreografske karijere, rođen 1969. godine u španskom gradu Kartahena.

Foto: Marijana Janković

Školovao se u baletskoj školi „Roselle Hightower“ u Kanu, kao i baletskoj školi pariskog Baleta kojem se odmah i pridružio. Već 1988. godine postao je prvak Baleta pariske Opere gde je odigrao sve velike uloge baletskog repertoara. Dobitnik je mnogih značajnih nagrada, među kojima se posebno izdvajaju „Prix Benois de la Danse“, „Prix de Lausanne“ i „Premio Nacional de Danza“. Ugledni japanski plesni časopis „Shinshokan“ proglasio ga je jednim od najboljih plesača današnjice. Pre dolaska na čelo pariske Opere, bio je i umetnički direktor španske „National Dance Company“.