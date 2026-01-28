Slušaj vest

U izuzetno svečanoj atmosferi, Opera i teatar Madlenianum obeležio je svoj Dan, premijernim izvođenjem barokne opere „Julije Cezar u Egiptu“ Georga Friedricha Händela, potvrđujući još jednom svoju centralnu ulogu na domaćoj i regionalnoj operskoj sceni.

Na Velikoj sceni Madlenianuma, pred ispunjenim gledalištem i dugotrajnim ovacijama publike, izvedena je monumentalna opera koja je po prvi put u Srbiji predstavljena kao kompletna scenska produkcija na istorijskim instrumentima, čime je ovaj događaj dobio poseban umetnički i istorijski značaj.

Foto: Milan Đakov

Pod dirigentskim vođstvom Predraga Goste, orkestar New Trinity Baroque iz Velike Britanije doneo je autentičan barokni zvuk, dok je režija Ilije Roitmana ponudila snažno, jasno i savremeno čitanje Händelovog remek-dela, u čijem su središtu moć, strast, političke intrige i sudbinski susreti Julija Cezara i Kleopatre.

Internacionalna podela solista ostvarila je izuzetna izvođačka dostignuća, uz značajan doprinos Hora „Nasleđe“ iz Novog Sada i igračkog ansambla Instituta za umetničku igru iz Beograda. Vizuelni identitet predstave, oblikovan kroz scenografiju i kostime Tijane Trailović, dodatno je naglasio epsku dimenziju ovog operskog ostvarenja.

Premijera opere „Julije Cezar u Egiptu“ simbolično je obeležila Dan Madlenianuma kao susret tradicije, umetničke posvećenosti i međunarodne saradnje, potvrđujući kontinuitet visokih umetničkih standarda po kojima je ova kuća prepoznatljiva.

Madlena Zepter, osnivač i predsednica Madlenianuma, istakla je da je ova premijera više od umetničkog događaja:

„Svaki Dan Madlenianuma doživljavamo kao priliku da se podsetimo zašto je ova kuća nastala – iz vere u snagu umetnosti, u njenu sposobnost da oplemeni društvo i ostavi trajne vrednosti. ‘Julije Cezar u Egiptu’ upravo je takvo delo: veliko, zahtevno i istinski uzvišeno.“

Govoreći o značaju ove produkcije, Nikola Mijailović, direktor Opere i Baleta teatra Madlenianum, naglasio je umetnički i istorijski domet premijere:

„Ovo izvođenje predstavlja važan iskorak za našu opersku scenu – ne samo zbog autentičnog izvođenja na istorijskim instrumentima, već i zbog međunarodne saradnje i visokog izvođačkog standarda. Madlenianum nastavlja da gradi repertoar koji poštuje tradiciju, ali istovremeno komunicira sa savremenom publikom.“

Svečano veče završeno je dugotrajnim aplauzima i snažnom porukom da Madlenianum i dalje ostaje prostor velikih operskih događaja, umetničke izvrsnosti i susreta sa vrhunskim ostvarenjima svetskog repertoara.