Prva baletska zvezda koja će nastupiti s Baletom Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u 2026. godini biće Esnel Ramos. Na poziv direktorke novosadskog baleta Aje Jung, ovaj slavni umetnik biće gost u baletu "Don Kihot", i to 30. i 31. januara. Njegova partnerka biće mlada prvakinja Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Katarina Zec.



- Aju sam upoznao u Napulju. gde je gledala moju predstavu i pozvala me na gostovanje - objašnjava Ramos svoje motive za dolazak u Srbiju i nastavlja:

Foto: Srpsko narodno pozorište



- Obožavam "Don Kihota". To je balet koji igraču nudi neverovatnu slobodu, uzbuđenje i priliku da pokaže vrhunsku tehniku. Volim da ga igram jer je pun strasti, boja i života. Za moj prvi nastup ovde, to je bio savršen izbor.



Ramos je prvak Velikog kanadskog baleta iz Montreala, igrač s bogatom međunarodnom karijerom ostvarenom u vodećim baletskim kompanijama i na prestižnim festivalima širom Severne i Južne Amerike, kao i Evrope. Prepoznat je po snažnoj klasičnoj tehnici, izraženoj muzikalnosti i neverovatnoj scenskoj prilagodljivosti, podjednako u klasičnom i savremenom repertoaru. Iako voli i savremenu igru, priznaje da njegovo srce ipak pripada klasici:

- Volim obe vrste igre, ali ako moram da biram, uvek biram klasični balet.

Foto: Srpsko narodno pozorište



Ramosov put do svetskih scena bio je neobičan. Nije sanjao o baletu - balet je pronašao njega, i to na školskom igralištu na Kubi.



- Balet je pronašao mene, a ne ja njega - priseća se Ramos kroz smeh:



- Igrao sam fudbal s drugarima u osnovnoj školi kad je došla jedna prelepa žena i rekla da imaju audiciju. Otišli smo iz zabave. Rekli su mi da zategnem stopalo, da skočim... i prošao sam prvi krug. Kad sam to rekao mami, koja je inače doktorka, ali obožava umetnost, ona me je odmah poslala dalje. Prošao sam i drugi krug, a ona je sve vreme stajala iza mene i gurala me napred.

Foto: Srpsko narodno pozorište



Iako mu je ovo prvi boravak u Srbiji, Ramosova trupa iz Montreala ima duboke veze s našim prostorima, s obzirom na to da je njen dugogodišnji direktor bio Gradimir Pankov.



- Bilo bi divno da u budućnosti organizujemo dolazak celog Velikog kanadskog baleta na Beogradski festival igre - zaključuje Ramos u razgovoru za Kurir.