Naredne nedelje, tačnije u utorak, 3. februara, s početkom u 19 časova, nastupom sastava UP Trio počinje četvrti ciklus koncerata "Sezona mladih", koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerijus i Muzičkom produkcijom RTS.

UP Trio je sastav studenata Odseka za džez Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i čine ga pijanistkinja Nastasija Radovanović, bubnjar Mario Bošnjak i kontrabasista Maksim Krumes. Mladi umetnici na scenu donose spoj virtuoznosti i improvizacije, uz brze, energične i strastvene interpretacije. Njihov repertoar obuhvata dela velikana poput Oskara Pitersona, Čika Korije i Mišela Kamila, kao i originalne, dinamične aranžmane poznatih džez pesama.

UP TRIO Foto: Promo